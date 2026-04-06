Napoli-Milan, diretta Serie A: risultato in tempo reale, le ultime sulle formazioni

20:25

Le parole di Tare

Il ds del Milan è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita: "Oggi ci giochiamo tanto per la classifica. Fullkrug-Nkunku? Nessuna sorpresa, sono due giocatori importanti, la cosa bella oggi per Allegri è avere scelte a disposizione. Io cerco di guardare più in alto, ma bisogna stare attenti. Stasera dobbiamo cercare di vincere in tutti i modi. Le qualità di Leao sono fuori discussione, il problema è che quest'anno ha avuto una serie di infortuni che non gli hanno permesso di esprimersi al meglio: l'abbiamo portato in panchina perché può fare la differenza. Ha un contratto di altri due anni, è un giocatore importante per il Milan"

20:15

Il match dell'andata

Nel turno di andata, il Milan di Allegri ebbe la meglio sui rivali grazie alle reti di Saelemaekers e Pulisic: a Conte non bastò la firma di De Bruyne su rigore

20:02

Juve-Genoa 2-0, la nuova classifica

Bremer e McKennie affondano il Genoa di De Rossi e la Juve si avvicina al quarto posto, occupato dal Como:

Inter 72 punti

Milan 63 punti

Napoli 62 punti

Como 58 punti

Juventus 57 punti

Roma 54 punti

19:52

Allegri ricorda lo stillicidio Juve

Le parole dell'allenatore rossonero in vista del big match contro il Napoli al Diego Armando Maradona: "E l'anno dopo... Champions, devo riabituarmi per questo" LEGGI TUTTO

19:39

Le formazioni ufficiali

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Gutierrez, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Giovane. Allenatore: Antonio Conte

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Fullkrug, Nkunku. Allenatore: Massimiliano Allegri

19:30

Napoli-Milan, ecco chi arbitra

Il big match del Maradona è stato affidato al fischietto di Doveri della sezione di Roma. Al Var Mariani con Di Paolo assistente

19:23

Hojlund indisponibile

Il danese si è svegliato stamani con problemi gastrointestinali e non sarà disponibile per la partita di stasera. Conte ha due opzioni per sostituirlo, entrambe con i colori brasiliani: il tecnico potrà scegliere di schierare dal primo minuto come prima punta Alisson o Giovane. Assente Lukaku che si trova attualmente in Belgio per ritrovare una buona condizione atletica: la punta è al centro di uno scontro e dovrebbe tornare a disposizione dopo Parma-Napoli del 12 aprile

19:15

Napoli-Milan: le probabili formazioni

Questi i possibili schieramenti e le panchine di Conte e Allegri: fischio d'inizio ore 20.45!

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Politano, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Alisson. Allenatore: Conte

A disposizione: Meret, Contini, Olivera, Mazzocchi, Gutierrez, Gilmour, Elmas, Giovane

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. Allenatore: Allegri

A disposizione: Terracciano, Torriani, Odogu, Athekame, Estupinan, Jashari, Ricci, Loftus-Cheek, Nkunku, Gimenez, Fullkrug

Stadio Diego Armando Maradona, Napoli