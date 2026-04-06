Napoli-Milan, diretta Serie A: risultato in tempo reale, le ultime sulle formazioni

Benvenuti alla diretta di Napoli-Milan! Gli uomini di Conte ospitano la formazione di Allegri all'incontro valido per la 31ª giornata di campionato. Un appuntamento che mette in palio 3 punti utili a conquistare o consolidare il secondo posto in classifica alle spalle dell'Inter, che ieri sera ha tramortito la Roma con una manita Scudetto. La prossima giornata, i campioni d'Italia in carica saranno impegnati nella trasferta di Parma (12/04), mentre i rossoneri riceveranno l'Udinese sabato 11.
20:25
Le parole di Tare
Il ds del Milan è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita: "Oggi ci giochiamo tanto per la classifica. Fullkrug-Nkunku? Nessuna sorpresa, sono due giocatori importanti, la cosa bella oggi per Allegri è avere scelte a disposizione. Io cerco di guardare più in alto, ma bisogna stare attenti. Stasera dobbiamo cercare di vincere in tutti i modi. Le qualità di Leao sono fuori discussione, il problema è che quest'anno ha avuto una serie di infortuni che non gli hanno permesso di esprimersi al meglio: l'abbiamo portato in panchina perché può fare la differenza. Ha un contratto di altri due anni, è un giocatore importante per il Milan"
20:15
Il match dell'andata
Nel turno di andata, il Milan di Allegri ebbe la meglio sui rivali grazie alle reti di Saelemaekers e Pulisic: a Conte non bastò la firma di De Bruyne su rigore
20:02
Juve-Genoa 2-0, la nuova classifica
Bremer e McKennie affondano il Genoa di De Rossi e la Juve si avvicina al quarto posto, occupato dal Como:
Inter 72 punti
Milan 63 punti
Napoli 62 punti
Como 58 punti
Juventus 57 punti
Roma 54 punti
19:52
Allegri ricorda lo stillicidio Juve
Le parole dell'allenatore rossonero in vista del big match contro il Napoli al Diego Armando Maradona: "E l'anno dopo... Champions, devo riabituarmi per questo" LEGGI TUTTO
19:39
Le formazioni ufficiali
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Gutierrez, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Giovane. Allenatore: Antonio Conte
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Fullkrug, Nkunku. Allenatore: Massimiliano Allegri
19:30
Napoli-Milan, ecco chi arbitra
Il big match del Maradona è stato affidato al fischietto di Doveri della sezione di Roma. Al Var Mariani con Di Paolo assistente
19:23
Hojlund indisponibile
Il danese si è svegliato stamani con problemi gastrointestinali e non sarà disponibile per la partita di stasera. Conte ha due opzioni per sostituirlo, entrambe con i colori brasiliani: il tecnico potrà scegliere di schierare dal primo minuto come prima punta Alisson o Giovane. Assente Lukaku che si trova attualmente in Belgio per ritrovare una buona condizione atletica: la punta è al centro di uno scontro e dovrebbe tornare a disposizione dopo Parma-Napoli del 12 aprile
19:15
Napoli-Milan: le probabili formazioni
Questi i possibili schieramenti e le panchine di Conte e Allegri: fischio d'inizio ore 20.45!
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Politano, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Alisson. Allenatore: Conte
A disposizione: Meret, Contini, Olivera, Mazzocchi, Gutierrez, Gilmour, Elmas, Giovane
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. Allenatore: Allegri
A disposizione: Terracciano, Torriani, Odogu, Athekame, Estupinan, Jashari, Ricci, Loftus-Cheek, Nkunku, Gimenez, Fullkrug