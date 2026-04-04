Allegri ricorda lo stillicidio Juve: "E l'anno dopo... Champions, devo riabituarmi per questo"

Ripercussioni dall'eliminazione

In merito alla possibile ricaduta sui giocatori italiani delle altre squadre dopo l'eliminazione della Nazionale Allegri svia: "Non lo so, perché noi non avevamo neanche un italiano a parte Bartesaghi. L'incognita è che dopo la sosta le partite sono sempre un pericolo e poi c'è Pasqua. Noi iniziamo con una bella partita e speriamo di fare bene". Le condizioni fisiche del portoghese sono un dei temi caldi in casa rossonera: "Domani pomeriggio facciamo l'ultimo allenamento e deciderò chi schierare a Napoli. Quelli davanti stanno tutti bene. Leao sta molto meglio, Pulisic è rientrato bene. Gimenez ha voglia, Fullkrug sta meglio, così come Loftus-Cheek, che è un giocatore importante. Tutti stanno discretamente bene. Martedì dovrebbe rientrare anche Gabbia. Leao? Vediamo domani. Soprattutto ora, cambiano temperatura, ritmi di gara, serve gente lucida di testa e grande tecnica". Se è arrivato il momento di passare al 4-3-3: "Andrebbe impostato, quindi credo che in questo momento qui fa molto meglio il terzo d'attacco. La differenza fino ad oggi qual è stata a livello di modulo? Niente".