Il calendario di Roma, Como, Juve e Atalanta: chi è messo meglio per la corsa Champions al quarto posto

Il campionato di Serie A è entrato nella sua fase cruciale, in cui ogni squadra capisce per quali obiettivi andrà a competere. Per la corsa al quarto posto abbiamo quattro formazioni a lottare per una sola posizione, con Napoli (secondo a 65 punti) e Milan (terzo a 63 punti) in vantaggio per l'accesso alla prossima Champions League . Il Como , dopo il pareggio contro l' Udinese è ancora quarto a 58 punti, la Juventus è quinta a 57 dopo aver battuto il Genoa mentre la Roma è sesta a 54 dopo la manita incassata dall'Inter. Poi c'è l'Atalanta, settima a 53 punti, rilanciata dopo il tris in casa del Lecce. Insieme alla Dea, sono tutte in gara per l'ultimo posto che vorrebbe dire accesso all'Europa che conta.

Champions, dalla Roma alla Juve

Tra impegni nazionali e internazionali, vediamo chi ha il calendario migliore da qua alla fine del campionato. Per la Roma un ritorno in Champions manca da ben sette anni, in cui il suo cammino si interruppe agli ottavi di finale contro il Porto. Una qualificazione da parte del Como sarebbe invece una bellissima favola. La squadra di Fabregas ha sì stupito tutti, ma nella sua storia non è mai riuscita a partecipare a una competizione europea ufficiale. La Juventus è sì agevolata dal calendario, ma la squadra di Spalletti dopo la vittoria contro l'Udinese deve continuare la sua marcia positiva. Se l'Atalanta dovesse chiudere al quarto posto sarebbe una rimonta incredibile. La Dea è infatti partita a rilento in questo campionato, riprendendo a correre grazie alla sostituzione di Juric con Palladino.

Il calendario della Roma

Serie A 08/03 ore 18 Genoa-Roma: ha vinto la squadra di De Rossi per 2 a 1

Europa League 12/03 ore 18:45 Bologna-Roma 1-1

Serie A 15/03 ore 18 Como-Roma 2-1

Europa League 19/03 ore 21 Roma-Bologna 3-4

Serie A 22/03 ore 18 Roma-Lecce 1-0

Serie A 05/04 ore 20.45 Inter-Roma 5-2

Serie A 10/04 ore 20:45 Roma-Pisa

Serie A weekend dal 17/04 al 19/04 Roma-Atalanta

Serie A weekend dal 24/04 al 26/04 Bologna-Roma

Serie A weekend dal 01/05 al 03/05 Roma-Fiorentina

Serie A weekend dal 08/05 al 10/05 Parma-Roma

Serie A weekend dal 15/05 al 17/05 Roma-Lazio

Serie A weekend dal 22/05 al 24/05 Verona-Roma