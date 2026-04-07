Il calendario di Roma, Como, Juve e Atalanta: chi è messo meglio per la corsa Champions al quarto posto

Il campionato di Serie A è entrato nella sua fase cruciale, in cui ogni squadra capisce per quali obiettivi andrà a competere. Per la corsa al quarto posto abbiamo quattro formazioni a lottare per una sola posizione, con Napoli (secondo a 65 punti) e Milan (terzo a 63 punti) in vantaggio per l'accesso alla prossima Champions League. Il Como, dopo il pareggio contro l'Udinese è ancora quarto a 58 punti, la Juventus è quinta a 57 dopo aver battuto il Genoa mentre la Roma è sesta a 54 dopo la manita incassata dall'Inter. Poi c'è l'Atalanta, settima a 53 punti, rilanciata dopo il tris in casa del Lecce. Insieme alla Dea, sono tutte in gara per l'ultimo posto che vorrebbe dire accesso all'Europa che conta.
Champions, dalla Roma alla Juve
Tra impegni nazionali e internazionali, vediamo chi ha il calendario migliore da qua alla fine del campionato. Per la Roma un ritorno in Champions manca da ben sette anni, in cui il suo cammino si interruppe agli ottavi di finale contro il Porto. Una qualificazione da parte del Como sarebbe invece una bellissima favola. La squadra di Fabregas ha sì stupito tutti, ma nella sua storia non è mai riuscita a partecipare a una competizione europea ufficiale. La Juventus è sì agevolata dal calendario, ma la squadra di Spalletti dopo la vittoria contro l'Udinese deve continuare la sua marcia positiva. Se l'Atalanta dovesse chiudere al quarto posto sarebbe una rimonta incredibile. La Dea è infatti partita a rilento in questo campionato, riprendendo a correre grazie alla sostituzione di Juric con Palladino.
Il calendario della Roma
Serie A 08/03 ore 18 Genoa-Roma: ha vinto la squadra di De Rossi per 2 a 1
Europa League 12/03 ore 18:45 Bologna-Roma 1-1
Serie A 15/03 ore 18 Como-Roma 2-1
Europa League 19/03 ore 21 Roma-Bologna 3-4
Serie A 22/03 ore 18 Roma-Lecce 1-0
Serie A 05/04 ore 20.45 Inter-Roma 5-2
Serie A 10/04 ore 20:45 Roma-Pisa
Serie A weekend dal 17/04 al 19/04 Roma-Atalanta
Serie A weekend dal 24/04 al 26/04 Bologna-Roma
Serie A weekend dal 01/05 al 03/05 Roma-Fiorentina
Serie A weekend dal 08/05 al 10/05 Parma-Roma
Serie A weekend dal 15/05 al 17/05 Roma-Lazio
Serie A weekend dal 22/05 al 24/05 Verona-Roma
Il calendario del Como
Coppa Italia 03/03 ore 21 Como-Inter: 0-0
Serie A 07/03 ore 15 Cagliari-Como: 1-2
Serie A 15/03 ore 18 Como-Roma: 2-1
Serie A 22/03 ore 12:30 Como-Pisa 5-0
Serie A 06/04 ore 15 Udinese-Como 0-0
Serie A 12/04 ore 20:45 Como-Inter
Serie A weekend dal 17/04 al 19/04 Sassuolo-Como
Coppa Italia 22/04 orario da definire Inter-Como
Serie A weekend dal 24/04 al 26/04 Genoa-Como
Serie A weekend dal 01/05 al 03/05 Como-Napoli
Serie A weekend dal 08/05 al 10/05 Verona-Como
Coppa Italia 13/05 Possibile Finale
Serie A weekend dal 15/05 al 17/05 Como-Parma
Serie A weekend dal 22/05 al 24/05 Cremonese-Como
Il calendario della Juventus
Serie A 07/03 ore 20:45 Juventus-Pisa 4-0
Serie A 14/03 ore 20:45 Udinese-Juventus 0-1
Serie A 21/03 ore 20:45 Juventus-Sassuolo 1-1
Serie A 06/04 ore 18 Juventus-Genoa 2-0
Serie A 11/04 ore 20:45 Atalanta-Juventus
Serie A weekend dal 17/04 al 19/04 Juventus-Bologna
Serie A weekend dal 24/04 al 26/04 Milan-Juventus
Serie A weekend dal 01/05 al 03/05 Juventus-Verona
Serie A weekend dal 08/05 al 10/05 Lecce-Juventus
Serie A weekend dal 15/05 al 17/05 Juventus-Fiorentina
Serie A weekend dal 22/05 al 24/05 Torino-Juventus
Il calendario dell'Atalanta
Coppa Italia 04/03 ore 21 Lazio-Atalanta 2-2
Serie A 07/03 ore 18 Atalanta-Udinese 2-2
Champions League 10/03 ore 21 Atalanta-Bayern Monaco 1-6
Serie A 14/03 ore 15 Inter-Atalanta 1-1
Champions League 18/03 ore 21 Bayern Monaco-Atalanta 4-1
Serie A 22/03 ore 15 Atalanta-Verona 1-0
Serie A 06/04 ore 15 Lecce-Atalanta 0-3
Serie A 11/04 ore 20:45 Atalanta-Juve
Serie A weekend dal 17/04 al 19/04 Roma-Atalanta
Coppa Italia 22/04 orario da definire Atalanta-Lazio
Serie A weekend dal 24/04 al 26/04 Cagliari-Atalanta
Serie A weekend dal 01/05 al 03/05 Atalanta-Genoa
Serie A weekend dal 08/05 al 10/05 Milan-Atalanta
Coppa Italia 13/05 Possibile Finale
Serie A weekend dal 15/05 al 17/05 Atalanta-Bologna
Serie A weekend dal 22/05 al 24/05 Fiorentina-Atalanta
Il campionato di Serie A è entrato nella sua fase cruciale, in cui ogni squadra capisce per quali obiettivi andrà a competere. Per la corsa al quarto posto abbiamo quattro formazioni a lottare per una sola posizione, con Napoli (secondo a 65 punti) e Milan (terzo a 63 punti) in vantaggio per l'accesso alla prossima Champions League. Il Como, dopo il pareggio contro l'Udinese è ancora quarto a 58 punti, la Juventus è quinta a 57 dopo aver battuto il Genoa mentre la Roma è sesta a 54 dopo la manita incassata dall'Inter. Poi c'è l'Atalanta, settima a 53 punti, rilanciata dopo il tris in casa del Lecce. Insieme alla Dea, sono tutte in gara per l'ultimo posto che vorrebbe dire accesso all'Europa che conta.
Champions, dalla Roma alla Juve
Tra impegni nazionali e internazionali, vediamo chi ha il calendario migliore da qua alla fine del campionato. Per la Roma un ritorno in Champions manca da ben sette anni, in cui il suo cammino si interruppe agli ottavi di finale contro il Porto. Una qualificazione da parte del Como sarebbe invece una bellissima favola. La squadra di Fabregas ha sì stupito tutti, ma nella sua storia non è mai riuscita a partecipare a una competizione europea ufficiale. La Juventus è sì agevolata dal calendario, ma la squadra di Spalletti dopo la vittoria contro l'Udinese deve continuare la sua marcia positiva. Se l'Atalanta dovesse chiudere al quarto posto sarebbe una rimonta incredibile. La Dea è infatti partita a rilento in questo campionato, riprendendo a correre grazie alla sostituzione di Juric con Palladino.
Il calendario della Roma
Serie A 08/03 ore 18 Genoa-Roma: ha vinto la squadra di De Rossi per 2 a 1
Europa League 12/03 ore 18:45 Bologna-Roma 1-1
Serie A 15/03 ore 18 Como-Roma 2-1
Europa League 19/03 ore 21 Roma-Bologna 3-4
Serie A 22/03 ore 18 Roma-Lecce 1-0
Serie A 05/04 ore 20.45 Inter-Roma 5-2
Serie A 10/04 ore 20:45 Roma-Pisa
Serie A weekend dal 17/04 al 19/04 Roma-Atalanta
Serie A weekend dal 24/04 al 26/04 Bologna-Roma
Serie A weekend dal 01/05 al 03/05 Roma-Fiorentina
Serie A weekend dal 08/05 al 10/05 Parma-Roma
Serie A weekend dal 15/05 al 17/05 Roma-Lazio
Serie A weekend dal 22/05 al 24/05 Verona-Roma