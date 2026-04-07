Giudice Sportivo, multe a Milan e Inter e stop pesante per la Juve e un ex

Sono sette i calciatori squalificati dal giudice sportivo di serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite della 31esima giornata di campionato. La sanzione più severa è stata inflitta Youssef Maleh, espulso per doppia ammonizione dopo aver "colpito al volto un calciatore avversario con il pallone non a distanza di gioco"; il giocatore della Cremonese è stato squalificato per due giornate, ha ricevuto un'ulteriore ammonizione e dovrà pagare una multa di cinquemila euro.