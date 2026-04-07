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Giudice Sportivo, multe a Milan e Inter e stop pesante per la Juve e un ex

La Lega Serie A ha pubblicato le decisioni per quanto riguarda la prossima giornata di campionato tra giocatori squalificati e ammende alle società
2 min
Giudice Sportivo, multe a Milan e Inter e stop pesante per la Juve e un ex © LaPresse

Sono sette i calciatori squalificati dal giudice sportivo di serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite della 31esima giornata di campionato. La sanzione più severa è stata inflitta Youssef Maleh, espulso per doppia ammonizione dopo aver "colpito al volto un calciatore avversario con il pallone non a distanza di gioco"; il giocatore della Cremonese è stato squalificato per due giornate, ha ricevuto un'ulteriore ammonizione e dovrà pagare una multa di cinquemila euro.

Squalificati e ammende

Per una giornata sono stati squalificati invece Lewis Ferguson (Bologna), Albert Gudmundsson (Fiorentina) e Thomas Suslov (Verona), tutti espulsi, e i diffidati Nicolò Fagioli (Fiorentina), Weston McKennie (Juventus) e Mateo Pellegrino (Parma). Tra le ammende alle società, il Milan dovrà pagare 25mila euro "per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di due minuti dell'inizio della gara e di tre minuti nel corso del secondo tempo; recidiva reiterata continuata" mentre l'Inter dovrà pagare 5mila euro "per avere suoi sostenitori, nel corso della 
gara, rivolto ripetutamente all'allenatore della squadra avversaria cori insultanti". Da segnalare anche Bremer in diffida dopo il giallo preso nel match della Juventus contro il Genoa.

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