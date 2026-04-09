I tifosi Inter lasciano la squadra da sola a Como: niente trasferta al Sinigaglia

La Curva Nord dell'Inter ha scelto la linea dura: il settore ospiti dello stadio Sinigaglia resterà deserto in occasione della sfida contro il Como . I quasi mille posti disponibili non verranno occupati dal tifo organizzato nerazzurro, che ha deciso di boicottare la trasferta in segno di protesta contro le politiche di vendita dei biglietti adottate dalla società lariana.

La contestazione

Al centro della disputa c'è l'obbligo di registrazione preventiva al portale ufficiale del Como, una procedura tecnica considerata dai vertici della Nord come un ostacolo inaccettabile e un precedente pericoloso. Per ragioni di principio, gli ultras dell'Inter hanno rigettato categoricamente il sistema di accreditamento, preferendo rinunciare al sostegno dal vivo pur di non piegarsi a modalità di acquisto ritenute eccessivamente burocratiche e lesive della libertà del tifoso.