Malen trascinatore, tripletta al Pisa: la Roma aggancia la Juve e accende la corsa Champions

ROMA - La Roma rialza la testa dopo la cinquina di San Siro contro l' Inter e alza il sipario sul 32° turno di Serie A piegando il Pisa all'Olimpico con un netto 3-0. Tutto facile per gli uomini di Gasperini trascinati da un super Malen, autore della tripletta decisiva e salito a quota 10 reti in campionato pur essendo arrivato solamente nel mercato di gennaio. Straripante l'olandese che rilancia le ambizioni Champions dei giallorossi, Juve e Como sono chiamate a rispondere, e affonda le speranze salvezza dei toscani di Hiljemark ormai ad un passo dal ritorno nella serie cadetta.

Malen scatenato, doppietta nel primo tempo

Bastano 3' ai padroni di casa per sbloccarla: errore di Caracciolo che lascia campo libero a Malen, ingresso in area, dribbling su Canestrelli e palla alle spalle di Semper. Il Pisa prova la reazione con Tramoni, ma Svilar è super e si iscrive al match con una grande parata. Prendono terreno gli ospiti, ma i giallorossi restano in controllo del possesso e al 42' sfiorano il raddoppio: punizione dal limite di Pellegrini che si stampa sull'incrocio dei pali. Raddoppio che arriva un minuto più tardi, al 43' ancora con il solito Malen: indecisione di Tourè in area di rigore, recupero di Rensch che, dopo una serie di carambole, riesce a servire l'attaccante olandese per il più facile dei gol.

Tris Malen, la Roma batte il Pisa

Ad inizio ripresa Gasperini è costretto al cambio per l'infortunio di Pellegrini, problema alla coscia, al suo posto El Shaarawy. Il Pisa ha la grande occasione per dimezzare lo svantaggio al minuto 48, ma Hojolt spara addosso a Svilar. E allora al 52' la Roma chiude virtualmente i conti ancora con Malen che firma tris e tripletta personale: imbucata di Soulé per l'ex Aston Villa che non perdona davanti a Semper. Cala l'intensità della partita e per i due allenatori c'è spazio per tutti con la giostra dei cambi che permette la standing ovation dell'Olimpico a Donyell Malen, uomo partita del match e speranza dei tifosi giallorossi per poter andare ad acciuffare il quarto posto. Termina al triplice fischio: Roma a quota 57 punti insieme alla Juventus e -1 del Como in attesa degli impegni delle formazioni di Spalletti e Fabregas; Pisa sempre ultimo a quota 18 in compagnia del Verona, la salvezza è lontana 9 punti.