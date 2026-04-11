Torino-Verona: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

Il Torino torna in campo all'Olimpico per contendere al Verona la 32ª giornata di campionato: all'andata al Bentegodi finì 3-0 per gli ospiti. Reduci dal successo in trasferta a Pisa, i granata di D'Aversa si presentano all'appuntamento con 36 punti che valgono il 12º posto in classifica: un margine di sicurezza non sufficiente, con la zona retrocessione distante 9 lunghezze. Ma il bilancio del nuovo corso targato D'Aversa, subentrato il 23 febbraio, riporta 9 punti in 5 giornate. Numeri che hanno restituito fiducia dopo una fase in cui la classifica si era pericolosamente inclinata verso il fondo durante la gestione Baroni. Dall'altra parte del campo c'è ora la formazione di Sammarco, che il 3 febbraio scorso è stato chiamato dalla Primavera per passare al timone lasciato dall'esonerato Zanetti e prendere in carico una missione salvezza che non è mai però decollata: 5 sconfitte, 1 vittoria e 1 pareggio il bilancio aggiornato al ko al Bentegodi con la Fiorentina. La classifica degli Scaligeri è così congelata a quota 18 punti a pari merito con il Pisa, che venerdì 10 all'Olimpico si è a sua volta arreso al tris della Roma. La prossima giornata, Torino e Verona saranno impegnate rispettivamente contro Cremonese e Milan: appuntamenti in programma domenica 19 aprile.