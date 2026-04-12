Parma-Napoli: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

PARMA - Il Napoli cerca a Parma la sesta vittoria di fila e non è un caso che la striscia virtuosa di risultati sia arrivata in concomitanza di due eventi che hanno eliminato fattori che avevano rallentato la squadra: l’uscita da tutte le competizioni infrasettimanali ed il graduale ritorno dei calciatori infortunati. Soprattutto dei Fab Four, alle prese con acciacchi che li hanno tenuti fuori per periodi più o meno lunghi: McTominay ha saltato 5 partite, Lobotka 8, Anguissa 24 e De Bruyne 28, tutti stop per problemi muscolari.
Ora sono tornati per il gran finale di stagione che potrebbe riservare ancora delle clamorose sorprese. Soprattutto oggi, con il Milan che ha detto addio alla corsa scudetto e l’Inter che rischia grosso in casa del Como intenzionato a difendere il quarto posto. Ci sarà da battere il Parma che al Tardini non è il massimo - ne ha perse 7 su 15 - in trasferta, dove l’ultima vittoria manca dal 15 febbraio (2-1 al Verona)
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Parma-Napoli, gara valida per la 34ª giornata di Serie A e in programma oggi alle 15:00 allo stadio Tardini di Parma e sarà visibile su Dazn. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito
Le probabili formazioni di Parma-Napoli
PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Bernabé, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Strefezza, Elphege. Allenatore: Cuesta
A disposizione: Rinaldi, Corvi, Ndiaye, Troilo, Carboni, Sorensen, Estevez, Ordonez, Ondrejka, Oristanio, Almqvist, Mikolajewsk. Indisponibili: Cremaschi, Frigan. Squalificati: Pellegrino. Diffidati: Britschgi, Nicolussi Caviglia.
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Lobotka, Anguissa, Spinazzola,; De Bruyne, McTominay; Hojlund. Allenatore: Conte
A disposizione: Meret, Contini, Beukema, Gutierrez, Mazzocchi, Gilmour, Elmas, Alisson Santos, Giovane. Indisponibili: Neres, Di Lorenzo, Rrahmani, Vergara, Lukaku. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno
Arbitro: Di Bello (Brindisi). Assistenti: Rossi e Mastrodonato. IV uomo: Collu. Var: Abisso. Avar: Marini