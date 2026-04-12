Como-Inter: orario, probabili formazioni, e dove vedere in tv e streaming la Serie A

COMO - La prima scelta contro la scelta... zero. Domenica a casa di Cesc Fabregas , per Cristian Chivu : in estate, sono stati entrambi candidati alla panchina dell’Inter. Alla fine l’ha spuntata l’ex difensore romeno, che oggi guarda tutti dall’alto in basso, e la dirigenza nerazzurra ha sempre smentito che non fosse il preferito, a dispetto dei viaggi londinesi per provare a convincere il Como a liberare lo spagnolo. Sta di fatto che, oggi al Sinigaglia, i due si giocano un pezzo niente male della rispettiva annata, nel penultimo incrocio stagionale: tra poco più di una settimana - martedì 21 aprile - si ritroveranno infatti nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, dopo lo 0-0 dell’andata. Sarà una serata da dentro o fuori, ma anche la partita in programma oggi alle 20.45 non scherza: il Como, oltre alla corsa per il quarto posto, scenderà in campo anche per approfittare del passo falso del Milan, con inediti spiragli per il gradino più basso del podio. All’Inter, viceversa, si chiedono risposte dopo il successo con la Roma e il nuovo infortunio di Lautaro: per i nerazzurri è l’ultimo match di altissima classifica prima della fine del campionato, il più insidioso anche a livello psicologico visti gli alti e bassi dell’ultimo periodo.

Serie A e in programma oggi alle 20:45 allo stadio Sinigaglia di Como e sarà visibile su Dazn. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito Le probabili formazioni di Como-Inter COMO (4-2-3-1): SButez; Smolcic, Ramòn, Kempf, Valle; Perronem Da CunhaM Vojvoda, Paz, Baturina; Diao. Allenatore: Fabregas A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Caqueret, Morata, Roberto, Douvikas, Moreno, Rodriguez, Kuhn, Carlos, De Paoli, Van der Brempt. Indisponibili: Addai. Squalificati: nessuno. Diffidati: Addai, Da Cunha. INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Thuram. Allenatore: Chivu A disposizione: Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Darmian, Carlos Augusto, Luis Henrique, Sucic, Frattesi, Diouf, Mkhitaryan, Mosconi, Bonny. Indisponibili: Bisseck, Lautaro Martinez. Squalificati: nessuno. Diffidati: Sucic Arbitro: Massa (Imperia). Assistenti: Meli e Alassio. IV uomo: Ayroldi. Var: Aureliano. Avar: Maggioni">Como-Inter quote e consigli sulle puntate

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Como-Inter, gara valida per la 34ª giornata di Serie A e in programma oggi alle 20:45 allo stadio Sinigaglia di Como e sarà visibile su Dazn. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito

Le probabili formazioni di Como-Inter

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramòn, Kempf, Valle; Perronem Da CunhaM Vojvoda, Paz, Baturina; Diao. Allenatore: Fabregas

A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Caqueret, Morata, Roberto, Douvikas, Moreno, Rodriguez, Kuhn, Carlos, De Paoli, Van der Brempt. Indisponibili: Addai. Squalificati: nessuno. Diffidati: Addai, Da Cunha.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Thuram. Allenatore: Chivu

A disposizione: Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Darmian, Carlos Augusto, Luis Henrique, Sucic, Frattesi, Diouf, Mkhitaryan, Mosconi, Bonny. Indisponibili: Bisseck, Lautaro Martinez. Squalificati: nessuno. Diffidati: Sucic

Arbitro: Massa (Imperia). Assistenti: Meli e Alassio. IV uomo: Ayroldi. Var: Aureliano. Avar: Maggioni