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Udinese-Parma: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

I friulani di Runjaic ospitano i Ducali di Cuesta all'incontro valido per la 33ª giornata di campionato
3 min
UdineseparmaSerie A
Udinese-Parma: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale © Marco Canoniero

L'Udinese ospita il Parma per la 33ª giornata di campionato. Reduci dall'inaspettato successo di San Siro contro il Milan, gli uomini di Runjaic tornano in campo al Friuli con 43 punti che valgono l'11º posto. Dall'altra parte del campo c'è ora la formazione di Cuesta, che nell'impegno precedente ha pareggiato in casa con il Napoli e ora chiamata a tirarsi fuori dalla lotta salvezza con una classifica che riporta 36 punti e un vantaggio di 9 lunghezze dal terzultimo posto, con Lecce e Cremonese impegnate rispettivamente contro Fiorentina (20/04) e Torino (19/04): all'andata al Tardini finì 2-0 per gli ospiti. La prossima giornata, i friulani affronteranno la Lazio all'Olimpico (27/04) mentre i Ducali riceveranno il Pisa (25/04).

Udinese-Parma: diretta e dove vederla

L'incontro tra le formazioni di Runjaic e Cuesta è in programma alle ore 15 di sabato 18 aprile presso il Bluenergy Stadium di Udine. Sarà possibile assistere all'evento in diretta streaming sulla piattaforma Dazn, accessibile anche in pay tv sul canale Sky Zona Dazn (214).

Segui Udinese-Parma sul nostro sito.

Udinese-Parma: le probabili formazioni

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Ekkelenkamp, Atta; Zaniolo. Allenatore: Runjaic.

A disposizione: Sava, Padelli, Mlacic, Bertola, Arizala, Miller, Camara, Zarraga, Gueye, Bayo, Buksa.

PARMA (3-5-2): Suzuki; Circati, Troilo, Valenti; Delprato, Bernabé, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Strefezza, Pellegrino. Allenatore: Cuesta.

A disposizione: Rinaldi, Corvi, Ndiaye, Britschgi, Carboni, Sorensen, Estevez, Ordonez, Ondrejka, Oristanio, Almqvist, Elphege.

Arbitro: Di Marco (Ciampino); Assistenti: Perrotti–Biffi; Quarto ufficiale: Rapuano; Var: Gariglio; Ass. Var: Di Paolo.

Scopri tutti i pronostici di Udinese-Parma.

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