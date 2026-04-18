Verona-Milan: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Il Milan fa visita al Verona nel 33° turno di Serie A. I rossoneri sono chiamati a tornare alla vittoria dopo gli ultimi due ko consecutivi contro Napoli e Udinese. La formazione guidata da Massimiliano Allegri è terza in classifica con 63 punti e ha rimediato tre sconfitte nelle ultime quattro giornate. Il Verona, invece, viene da quattro ko di fila e condivide l'ultimo posto in graduatoria con il Pisa appena 18 punti conquistati in 32 incontri: presenta la seconda difesa più battuta del torneo e uno degli attacchi meno prolifici. Intanto a Milanello Luka Modric è stato premiato a Milanello dall'ex rossonero Dario Simic come miglior giocatore croato dell'anno: è la tredicesima volta consecutiva che Modric riceve il premio dalla Croatian Association Football Union.