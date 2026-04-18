Verona-Milan: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Il Milan fa visita al Verona nel 33° turno di Serie A. I rossoneri sono chiamati a tornare alla vittoria dopo gli ultimi due ko consecutivi contro Napoli e Udinese. La formazione guidata da Massimiliano Allegri è terza in classifica con 63 punti e ha rimediato tre sconfitte nelle ultime quattro giornate. Il Verona, invece, viene da quattro ko di fila e condivide l'ultimo posto in graduatoria con il Pisa appena 18 punti conquistati in 32 incontri: presenta la seconda difesa più battuta del torneo e uno degli attacchi meno prolifici. Intanto a Milanello Luka Modric è stato premiato a Milanello dall'ex rossonero Dario Simic come miglior giocatore croato dell'anno: è la tredicesima volta consecutiva che Modric riceve il premio dalla Croatian Association Football Union.
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La partita tra Verona e Milan è in programma domenica 19 aprile alle ore 15 allo stadio Bentegodi e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn.
Verona-Milan, probabili formazioni
VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Frese; Oyekoge, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Belghali; Bowie, Orban. All. Sammarco
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri
ARBITRO: Chiffi. ASSISTENTI: Zingarelli-Laudato. QUARTO UOMO: Massimi. VAR: Mazzoleni. AVAR: Gariglio.