Cremonese-Torino: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

Il Torino scende in campo a Cremona per l'incontro valido per la 33ª giornata di Serie A. Allo Zini, va in scena uno degli scontri salvezza di fine campionato (attese in campo tra domenica e lunedì anche Pisa-Genoa e Lecce-Fiorentina) con in palio 3 punti su 18 ancora disponibili per uscire vincenti dalla lotta per non retrocedere. Lotta a cui i granata sembrano essersi adattati a dovere, con due successi consecutivi negli scontri diretti con Verona e Pisa e che consentono agli uomini di D'Aversa di presentarsi all'appuntamento con 39 punti e un margine rassicurante ma non ancora definitivo di 12 lunghezze sul terzultimo posto: sono invece 12 i punti raccolti durante la gestione dell'ex Empoli, subentrato a Baroni il 23 febbraio scorso e riuscito a raddrizzare una classifica che si era pericolosamente inclinata verso il fondo. Dall'altra parte del campo c'è ora la formazione di Giampaolo (all'andata finì 1-0 per i padroni di casa) che dal suo ritorno alla Cremonese ha conquistato 3 punti in 3 giornate, ma con una la classifica che non concede più margini di errore, considerati i 27 punti che valgono il 17º posto a pari merito con il Lecce. La prossima giornata, Torino e Cremonese saranno impegnate rispettivamente contro Inter (26/04) e Napoli (24/04).
Cremonese-Torino: diretta e dove vederla
L'incontro tra le formazioni di Giampaolo e D'Aversa è in programmma alle ore 12.30 di domenica 19 aprile presso lo Zini di Cremona. Sarà possibile assistere all'evento in diretta streaming sulla piattaforma Dazn, accessibile anche in pay tv sul canale Sky Zona Dazn (214).
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Cremonese-Torino: le probabili formazioni
CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Zerbin, Bondo, Grassi, Vandeputte; Bonazzoli, Okereke. Allenatore: Giampaolo.
A disposizione: Silvestri, Nava, Ceccherini, Folino, Floriani Mussolini, Bianchetti, Barbieri, Faye, Lottici Tessadri, Payero, Djuric, Sanabria.
TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Maripán, Ebosse; Pedersen, Casadei, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Adams. Allenatore: D'Aversa.
A disposizione: Israel, Siviero, Marianucci, Lazaro, Biraghi, Prati, Ilkhan, Ilic, Anjorin, Tameze, Kulenovic, Njie.
Arbitro: Fabbri (Ravenna); Assistenti: Peretti–Trinchieri; Quarto ufficiale: Arena; Var: La Penna; Ass. Var: Doveri.