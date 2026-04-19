Cremonese-Torino: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

Il Torino scende in campo a Cremona per l'incontro valido per la 33ª giornata di Serie A. Allo Zini, va in scena uno degli scontri salvezza di fine campionato (attese in campo tra domenica e lunedì anche Pisa-Genoa e Lecce-Fiorentina) con in palio 3 punti su 18 ancora disponibili per uscire vincenti dalla lotta per non retrocedere. Lotta a cui i granata sembrano essersi adattati a dovere, con due successi consecutivi negli scontri diretti con Verona e Pisa e che consentono agli uomini di D'Aversa di presentarsi all'appuntamento con 39 punti e un margine rassicurante ma non ancora definitivo di 12 lunghezze sul terzultimo posto: sono invece 12 i punti raccolti durante la gestione dell'ex Empoli, subentrato a Baroni il 23 febbraio scorso e riuscito a raddrizzare una classifica che si era pericolosamente inclinata verso il fondo. Dall'altra parte del campo c'è ora la formazione di Giampaolo (all'andata finì 1-0 per i padroni di casa) che dal suo ritorno alla Cremonese ha conquistato 3 punti in 3 giornate, ma con una la classifica che non concede più margini di errore, considerati i 27 punti che valgono il 17º posto a pari merito con il Lecce. La prossima giornata, Torino e Cremonese saranno impegnate rispettivamente contro Inter (26/04) e Napoli (24/04).