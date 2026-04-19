Pagelle Roma-Atalanta: Carnesecchi miracoloso, Celik si prende la fascia. De Ketelaere oscurato

È finita 1-1 la sfida per l'Europa tra Roma e Atalanta all'Olimpico. Grande emozione per Gian Piero Gasperini, ex dell'incontro, che è passato in svantaggio dopo appena 12 minuti per la reta ospite di Krstovic. I giallorossi, però, hanno trovato il pari proprio nel finale di tempo con la seconda rete stagionale di Hermoso. Nella ripresa il punteggio non è più cambiato, con le due squadre che si sono divise la posta in palio mancando dunque quell'allungo che gli avrebbe permesso di ridurre le distanze dalle rivali per la zona Champions.