Pagelle Roma-Atalanta: Carnesecchi miracoloso, Celik si prende la fascia. De Ketelaere oscurato

È finita 1-1 la sfida per l'Europa tra Roma e Atalanta all'Olimpico. Grande emozione per Gian Piero Gasperini, ex dell'incontro, che è passato in svantaggio dopo appena 12 minuti per la reta ospite di Krstovic. I giallorossi, però, hanno trovato il pari proprio nel finale di tempo con la seconda rete stagionale di Hermoso. Nella ripresa il punteggio non è più cambiato, con le due squadre che si sono divise la posta in palio mancando dunque quell'allungo che gli avrebbe permesso di ridurre le distanze dalle rivali per la zona Champions.
Pagelle Roma
Svilar 6.5 Può solo sfiorare lo 0-1 di Krstovic, bravo su Ederson. Mancini 6 Non deve fare gli straordinari sul centrodestra. Non al top, chiede il cambio.
Ghilardi (15’st) 6 Attento.
Ndicka 6 Leggermente in ritardo su Krstovic, per il resto fa buona guardia.
Hermoso 6.5 Perde duello con de Roon sullo 0-1, si riscatta con la bella girata dell’1-1. Colpisce anche una traversa.
Celik 7 Affonda quando gli viene concesso campo, pennella il traversone del pari.
Cristante 6 Si smazza il lavoro sporco macinando quasi 13 chilometri.
El Aynaoui 5 Non sempre pulito in mezzo al campo, ha sul groppone l’errore sullo 0-1.
Pisilli (15’st) 5.5 Non al meglio, si prende un giallo evitabile.
Rensch 6.5 Fa buona guardia sul suo versante, intelligente la sponda area per il pari.
Tsimikas (33’st) ng.
Soulé 6.5 C’è il suo zampino in tante azioni offensive della Roma, spende parecchio, dà tutto finché il fisico regge.
Vaz (26’st) 6 Provoca il giallo di Djimsiti.
El Shaarawy 6 Improvvido il passaggio a Hermoso da cui nasce il vantaggio della Dea. Dà scosse negli ultimi trenta metri.
Venturino (15’st) 6 Si sbatte.
Malen 7 Ingaggia un duello a più riprese con Carnesecchi. Gioca di potenza e fino, gli manca solo il gol.
All. Gasperini 6.5 Un punto potrebbe servire poco.
Pagelle Atalanta
Carnesecchi 7 Fa un miracolo su Malen, replicarsi su Hermoso sarebbe stato troppo.
Scalvini 5.5 Soffre la velocità di El Shaarawy, il Faraone lo salta un paio di volte.
Kossounou (1’st) 6 Porta un po’ di freschezza.
Djimsiti 6.5 Malen sembra posseduto dal demonio, ma non gli lascia mai la giocata facile.
Kolasinac 5.5 Non ci sono grossolani errori, ma concede troppo a Soule.
Ahanor (1’st) 6 Dirige il traffico.
Bellanova 6 Troppo timido quando deve spingere, diligente nelle coperture.
Bernasconi (9’st) 6 Attacca maggiormente la profondità.
De Roon 6 Offre l’invito a Krstovic per sbloccare la partita, perde il duello con Rensch nell’1-1.
Ederson 6 Gli si presenta la ghiotta occasione dello 0-2, si spende a centrocampo.
Pasalic (35’st) ng.
Zappacosta 6.5 Avvio prorompente sulla destra, fa il suo quando deve traslocare sulla mancina.
De Ketelaere 5 Bottino veramente misero.
Zalewski (1’st) 6 L'ex si presenta con un tiro, fa ammonire Pisilli, si muove fra le linee.
Krstovic 6.5 Sblocca la partita con un potente destro e agguanta la doppia cifra.
Raspadori 5.5 Difende bene, ma si vede troppo poco sul fronte.
All. Palladino 6 La gestione dei cambi fatta con vista Coppa Italia.
Pagella arbitro
Marcenaro 6.5 Estrae pochi cartellini, ma giusti.
È finita 1-1 la sfida per l'Europa tra Roma e Atalanta all'Olimpico. Grande emozione per Gian Piero Gasperini, ex dell'incontro, che è passato in svantaggio dopo appena 12 minuti per la reta ospite di Krstovic. I giallorossi, però, hanno trovato il pari proprio nel finale di tempo con la seconda rete stagionale di Hermoso. Nella ripresa il punteggio non è più cambiato, con le due squadre che si sono divise la posta in palio mancando dunque quell'allungo che gli avrebbe permesso di ridurre le distanze dalle rivali per la zona Champions.
Pagelle Roma
Svilar 6.5 Può solo sfiorare lo 0-1 di Krstovic, bravo su Ederson. Mancini 6 Non deve fare gli straordinari sul centrodestra. Non al top, chiede il cambio.
Ghilardi (15’st) 6 Attento.
Ndicka 6 Leggermente in ritardo su Krstovic, per il resto fa buona guardia.
Hermoso 6.5 Perde duello con de Roon sullo 0-1, si riscatta con la bella girata dell’1-1. Colpisce anche una traversa.
Celik 7 Affonda quando gli viene concesso campo, pennella il traversone del pari.
Cristante 6 Si smazza il lavoro sporco macinando quasi 13 chilometri.
El Aynaoui 5 Non sempre pulito in mezzo al campo, ha sul groppone l’errore sullo 0-1.
Pisilli (15’st) 5.5 Non al meglio, si prende un giallo evitabile.
Rensch 6.5 Fa buona guardia sul suo versante, intelligente la sponda area per il pari.
Tsimikas (33’st) ng.
Soulé 6.5 C’è il suo zampino in tante azioni offensive della Roma, spende parecchio, dà tutto finché il fisico regge.
Vaz (26’st) 6 Provoca il giallo di Djimsiti.
El Shaarawy 6 Improvvido il passaggio a Hermoso da cui nasce il vantaggio della Dea. Dà scosse negli ultimi trenta metri.
Venturino (15’st) 6 Si sbatte.
Malen 7 Ingaggia un duello a più riprese con Carnesecchi. Gioca di potenza e fino, gli manca solo il gol.
All. Gasperini 6.5 Un punto potrebbe servire poco.