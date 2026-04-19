VERONA - Nella fu fatale Verona, dove il Diavolo ha perso scudetti, ma dove vince ininterrottamente da sei campionati (ultimo ko per 3-0 il 17 dicembre 2017, in panchina Gattuso), il Milan cercherà di ripartire dopo il ko con l'Udinese. Con i tre punti, in virtù della sconfitta del Napoli, agguanterebbe gli azzurri al secondo posto e rafforzerebbe anche la propria posizione in chiave Champions, sfruttando lo scivolone del Como a casa del Sassuolo ed il pareggio tra Roma ed Atalanta.

Il nome di Massimiliano Allegri è tra i più chiacchierati degli ultimi giorni: resterà per proseguire il lavoro iniziato oppure, non convinto dei programmi del club, saluterà tutti per risollevare magari la nazionale? Lui ha cercato di sviare l'attenzione driblando la tematica nella conferenza stampa della vigilia: "In queste due settimane hanno parlato tutti, gli unici a non farlo sono i miei amici a Livorno. La mia storia di allenatore parla chiaro: ho fatto 4 anni al Milan, 8 alla Juve, poi sono tornato qui. I cambiamenti non sono mai stati nel mio Dna, mi piace lavorare all’interno di un’azienda. Il primo step è raggiungere la Champions, poi programmare il futuro già iniziato comunque la scorsa estate cambiando il 50% della rosa, un organico che mi piace, una buona base da cui ripartire. Tutti noi a un certo punto sognavamo di poter competere con l’Inter, senza però perdere di vista l'obiettivo e ora bisogna ripensare solo a quello. Una volta raggiunta la Champions, penseremo al futuro. Il Milan deve giocare la Champions e avere sempre l'ambizione di vincerla, poi la realtà è un'altra cosa e la nostra ambizione la prossima stagione dovrà essere quella di migliorare la posizione di quest'anno. È tutto molto semplice: una società deve essere competitiva e sostenibile, però tutto ruota attorno al risultato: se lo raggiungi, la società diventa più forte, se un club come il Milan non si posiziona in Europa, è difficile che la società si sviluppi"

14:00

Riecco Leao dopo i fischi di San Siro

Rafael Leao per qualche giorno ha lasciato da parte il suo lato social per riflettere su quanto accaduto sabato scorso contro l’Udinese, quando dopo una prova opaca, sottolineata da diversi brusii del pubblico, è stato “accompagnato” fuori dal terreno di gioco al momento del cambio da sonorissimi fischi, mai uditi in questo modo nei suoi confronti in sette stagioni in rossonero. In passato probabilmente il portoghese avrebbe postato qualche scatto glamour o delle frasi “filosofiche” per rispondere a fischi e critiche ricevute. Questa volta no. Ha messo davanti il campo, si è allenato e oggi a Verona proverà a ritrovare il sorriso in uno stadio dove non ha mai segnato. Lo stato d’animo di Leao lo ha descritto bene ieri lo stesso Massimiliano Allegri: «Sicuramente gli sono serviti un po’ di fischi, Leao ha capito che nella vita le cose non vanno sempre per il meglio e che ci possono essere dei momenti di difficoltà. Può essere un momento di crescita - ha sottolineato il tecnico -, avrà una bella reazione, ha fatto una buona settimana di allenamento, come tutti per altro. Sono convinto che gli attaccanti torneranno a segnare e i loro gol saranno importanti per raggiungere il nostro obiettivo».

13:49

Verona, le scelte ufficiali di Sammarco

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Frese; Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Belghali; Orban, Sarr. All. Sammarco

13:46

Milan, le scelte ufficiali di Allegri

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri

13:45

Milan, pericolo diffidati per la Juve: 5 rischiano

Dopo la trasferta di Verona il Milan ospiterà la Juventus nel big-match della prossima giornata. Una partita chiave per entrambe le squadre impegnate nella conquista della zona Champions League, rossoneri che però devono stare attenti al Bentegodi. I giocatori di Allegri rischio giallo oggi e dunque squalifica settimana prossima, sono 5 e si tratta di giocatori che oggi dovrebbero partire quasi tutti titolari: Rafael Leao, Luka Modric, Youssouf Fofana, Alexis Saelemaekers e Zachary Athekame.

13:38

Milan, chance per la Champions

La sconfitta casalinga del Napoli (2°, 66 punti) contro la Lazio, la sconfitta del Como (5°, 58 punti) ed il pareggio tra Roma-Atalanta (6° e 7° posto a 58 e 54 punti) sono un assist al bacio per il Milan (3°, 63 punti). Reduce da due sconfitte consecutive i rossoneri affrontano la penultima in classifica a domicilio con l'occasioni di allungare sui lariani e di riagganciare i campioni d'Italia per il 2° posto.

13:36

Dove vedere Verona-Milan: diretta tv e streaming

Verona-Milan, gara valida per la 33ª giornata di Serie A e in programma oggi alle 15:00 allo stadio Bentegodi di Verona e sarà visibile su Dazn. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito

13:32

Verona-Milan, probabili formazioni

VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Frese; Oyekoge, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Belghali; Bowie, Orban. All. Sammarco

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri

Stadio Marcantonio Bentegodi, Verona