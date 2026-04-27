Mendy, esordio col botto e Atalanta ko a Cagliari: gol dopo 16 secondi! Pisacane vede la luce

Trasferta amarissima per l'Atalanta, che esce sconfitta da Cagliari alla 34ª giornata di campionato. Una gara subito in salita per la Dea, che passa in svantaggio dopo soli 16 secondi di gioco con la rivelazione della Primavera Paul Mendy , che al suo esordio da titolare in prima squadra pensa bene di firmare anche il raddoppio all'8' minuto. Alla doppietta dell'attaccante diciannovenne risponde allora Gianluca Scamacca che pareggia i conti prima del duplice fischio (40', 45'). Poi, la rete di Gennaro Borrelli a inizio ripresa (47') che vale il definitivo 3-2. Un risultato che la formazione Fabio Pisacane ha ragione di festeggiare come fosse una finale, considerati i 3 punti che consentono ai rossoblù di aumentare a 8 lunghezze il margine di sicurezza dal terzultimo posto. Gli uomini di Raffaele Palladino - già reduci dall'inconsolabile eliminazione in semifinale di Coppa Italia - incassano invece un ko che inguaia non poco l'assalto all'Europa, con il 5º posto occupato dalla Roma che distante 7 punti . L'agenda dell'Atalanta prevede ora la gara interna con il Genoa di sabato 2, mentre il Cagliari scenderà in campo a Bologna domenica 3.

Cagliari-Atalanta: il racconto della partita

Avvio di gara traumatico per l'Atalanta, che va sotto di 2 reti dopo 8 minuti gioco, di cui la prima dopo appena 16 secondi. Un doppio vantaggio firmato in entrambe le occasioni da Mendy, che dapprima supera Carnesecchi con un colpo di testa su cross di Adopo e in seguito con un tiro da centro area. Segue una lunga fase di smarrimento della Dea, che esce dal blackout solamente nel finale del primo tempo, con Scamacca che al 40' batte Caprile con un destro a giro. Poi, il numero 9 degli orobici risponde alla doppietta di Mendy con una conclusione spensierata in area a pareggiare i conti al 45'.

Nella ripresa, è ancora la formazione di Pisacane a passare in vantaggio con Borrelli che al 47' batte a rete sulla respinta Folororunsho, protagonista di una grande iniziativa personale che trova la risposta di Carnesecchi prima del 3-2. Al 78', è Belotti a chiamare in causa il portiere ospite che risponde però presente. Nel finale è invece Caprile a salvare il risultato sulla conclusione di Krstovic e al triplice fischio il Cagliari può finalmente festeggiare il colpo salvezza.