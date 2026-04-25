18:28

Malen vicino al raddoppio

26' - Ancora una imbucata per Malen, nettamente più veloce di Lucumì, questa volta l'olandese esagera davanti a Ravaglia con il tocco sotto e non inquadra la porta

18:24

Il Bologna reagisce, ma senza spunti

23' - Reazione degli uomini di Italiano, soprattutto con Castro, ma la difesa giallorossa è sempre molto attenta e non concede particolari chance

18:09

GOL DELLA ROMA! Sblocca Malen

7'- Il Bologna perde una palla velenosa con Joao Mario, ne approfitta Wesley che vince un contrasto e favorisce Al Ayanoui, palla dentro per Malen che davanti a Ravaglia non perdona

18:02

Inizia Bologna-Roma

1' - Fischia l'arbitro, parte la sfida

17:52

Tutto pronto al Dall'Ara

Ancora pochi istanti, poi sarà Bologna-Roma: in palio punti decisivi per l'accesso in Europa

17:40

Fenucci prima di Bologna-Roma

Le parole di Fenucci nel prepartita: “Sono sicuramente state interpretate male e ho già parlato con la squadra e siamo convinti di lottare per un ottavo posto o più e anche il mister lo sa. Come ho già detto noi cerchiamo sempre di lottare contro squadre che hanno disponibilità economiche superiori a noi per puntare all’europa. Il percorso con Italiano continuerà ma in Europa siamo soddisfatti, tranne che contro l’Aston villa abbiamo sempre vinto. Rowe è stata una trattativa abbastanza veloce e ne avevo parlato anche con De Zerbi anche perchè è stata la nostra trattativa più costosa. Poi se c’era anche un interesse anche della Roma non lo so. Ha fatto molto bene tranne l’inizio dove come tutti gli stranieri doveva adattarsi.”

17:32

La risposta di Gasperini

Nel prepartita, il tecnico giallorosso è tornato a parlare così: "Continuate a farmi domande su qualcosa nella quale non c'entro. Io non ho fatto alcun botta e risposta, io ho preparato una partita importante per provare a vincerla"

17:26

Squadre in campo per il riscaldamento

Bologna e Roma sul prato del Dall'Ara per preparare al meglio il big match

17:07

Le formazioni ufficiali

BOLOGNA (3-4-3): Ravaglia; Heggem, Helland, Lucumi; Joao Mario, Ferguson, Freuler, Miranda; Orsolini, Castro, Rowe. All. Italiano

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Soulé, Pisilli; Malen. All. Gasperini

17:01

Gasperini nel caos Roma

Le dichiarazioni dell'allenatore giallorosso dopo l'addio di Sir Claudio nella vigilia della trasferta di Bologna. LEGGI TUTTO

16:40

La designazione arbitrale

Questa la designazione arbitrale dell’incontro:

Arbitro: Di Bello; Assistenti: Berti-Di Gioia; Quarto uomo: Allegretta; Var: Maresca; Ass. Var.: Meraviglia.

16:30

Bologna-Roma: le probabili formazioni

Questi i possibili schieramenti e le panchine di Italiano e Gasperini: fischio d'inizio ore 18!

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Joao Mario, Heggem, Lucumi, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Orsolini, Castro, Rowe. Allenatore: Italiano.

A disposizione: Franceschelli, Pessina, De Silvestri, Lykogiannis, Vitik, Zortea, Moro, Sohm, Cambiaghi, Castaldo, Dominguez, Odgaard.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Cristante, Wesley; Soulé, El Shaarawy; Malen. Allenatore: Gasperini.

A disposizione: Gollini, De Marzi, Ghilardi, Ziolkowski, Tsimikas, Vaz, Venturino, Angelino, Arena, Zaragoza, Dybala.

Stadio Renato Dall'Ara, Bologna.