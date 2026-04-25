- 7'D. Malen (ass. : N. El Aynaoui)
Benvenuti alla diretta di Bologna-Roma! I giallorossi di Gasperini scendono in campo al Dall'Ara per provare a conquistare 3 punti chiave per la corsa all'Europa, che vede Soulé e compagni presentarsi alla sfida contro la formazione di Italiano con 58 punti in classifica a pari merito con il Como di Fabregas, atteso dal Genoa al Ferraris, nonché con un ritardo di 5 lunghezze dalla Juve di Spalletti, che domenica 26 sarà a sua volta impegnata a San Siro nello scontro diretto con il Milan di Allegri.
18:28
Malen vicino al raddoppio
26' - Ancora una imbucata per Malen, nettamente più veloce di Lucumì, questa volta l'olandese esagera davanti a Ravaglia con il tocco sotto e non inquadra la porta
18:24
Il Bologna reagisce, ma senza spunti
23' - Reazione degli uomini di Italiano, soprattutto con Castro, ma la difesa giallorossa è sempre molto attenta e non concede particolari chance
18:09
GOL DELLA ROMA! Sblocca Malen
7'- Il Bologna perde una palla velenosa con Joao Mario, ne approfitta Wesley che vince un contrasto e favorisce Al Ayanoui, palla dentro per Malen che davanti a Ravaglia non perdona
18:02
Inizia Bologna-Roma
1' - Fischia l'arbitro, parte la sfida
17:52
Tutto pronto al Dall'Ara
Ancora pochi istanti, poi sarà Bologna-Roma: in palio punti decisivi per l'accesso in Europa
17:40
Fenucci prima di Bologna-Roma
Le parole di Fenucci nel prepartita: “Sono sicuramente state interpretate male e ho già parlato con la squadra e siamo convinti di lottare per un ottavo posto o più e anche il mister lo sa. Come ho già detto noi cerchiamo sempre di lottare contro squadre che hanno disponibilità economiche superiori a noi per puntare all’europa. Il percorso con Italiano continuerà ma in Europa siamo soddisfatti, tranne che contro l’Aston villa abbiamo sempre vinto. Rowe è stata una trattativa abbastanza veloce e ne avevo parlato anche con De Zerbi anche perchè è stata la nostra trattativa più costosa. Poi se c’era anche un interesse anche della Roma non lo so. Ha fatto molto bene tranne l’inizio dove come tutti gli stranieri doveva adattarsi.”
17:32
La risposta di Gasperini
Nel prepartita, il tecnico giallorosso è tornato a parlare così: "Continuate a farmi domande su qualcosa nella quale non c'entro. Io non ho fatto alcun botta e risposta, io ho preparato una partita importante per provare a vincerla"
17:26
Squadre in campo per il riscaldamento
Bologna e Roma sul prato del Dall'Ara per preparare al meglio il big match
17:07
Le formazioni ufficiali
BOLOGNA (3-4-3): Ravaglia; Heggem, Helland, Lucumi; Joao Mario, Ferguson, Freuler, Miranda; Orsolini, Castro, Rowe. All. Italiano
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Soulé, Pisilli; Malen. All. Gasperini
17:01
Gasperini nel caos Roma
Le dichiarazioni dell'allenatore giallorosso dopo l'addio di Sir Claudio nella vigilia della trasferta di Bologna. LEGGI TUTTO
16:40
La designazione arbitrale
Questa la designazione arbitrale dell’incontro:
Arbitro: Di Bello; Assistenti: Berti-Di Gioia; Quarto uomo: Allegretta; Var: Maresca; Ass. Var.: Meraviglia.
16:30
Bologna-Roma: le probabili formazioni
Questi i possibili schieramenti e le panchine di Italiano e Gasperini: fischio d'inizio ore 18!
BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Joao Mario, Heggem, Lucumi, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Orsolini, Castro, Rowe. Allenatore: Italiano.
A disposizione: Franceschelli, Pessina, De Silvestri, Lykogiannis, Vitik, Zortea, Moro, Sohm, Cambiaghi, Castaldo, Dominguez, Odgaard.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Cristante, Wesley; Soulé, El Shaarawy; Malen. Allenatore: Gasperini.
A disposizione: Gollini, De Marzi, Ghilardi, Ziolkowski, Tsimikas, Vaz, Venturino, Angelino, Arena, Zaragoza, Dybala.