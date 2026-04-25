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Bologna-Roma, diretta Serie A: risultato in tempo reale, si sblocca il match

I giallorossi scendono in campo al Dall'Ara per la 34ª giornata di campionato. In palio 3 punti chiave per la corsa all'Europa
5 min
BolognaRomaliveblog
Bologna
Bologna
    Roma
    Roma
    • 7'D. Malen (ass. : N. El Aynaoui)
    0 - 1
    27' 1° tempo
    Serie A - 25.04.2026
    Renato Dall'Ara

    Arbitro Marco Di Bello
    TabellinoCalendarioClassifiche
    Bologna
    0 - 1
    27' 1° tempo
    Roma
    Aggiorna

    Benvenuti alla diretta di Bologna-Roma! I giallorossi di Gasperini scendono in campo al Dall'Ara per provare a conquistare 3 punti chiave per la corsa all'Europa, che vede Soulé e compagni presentarsi alla sfida contro la formazione di Italiano con 58 punti in classifica a pari merito con il Como di Fabregas, atteso dal Genoa al Ferraris, nonché con un ritardo di 5 lunghezze dalla Juve di Spalletti, che domenica 26 sarà a sua volta impegnata a San Siro nello scontro diretto con il Milan di Allegri

    18:28

    Malen vicino al raddoppio

    26' - Ancora una imbucata per Malen, nettamente più veloce di Lucumì, questa volta l'olandese esagera davanti a Ravaglia con il tocco sotto e non inquadra la porta

    18:24

    Il Bologna reagisce, ma senza spunti

    23' - Reazione degli uomini di Italiano, soprattutto con Castro, ma la difesa giallorossa è sempre molto attenta e non concede particolari chance

    18:09

    GOL DELLA ROMA! Sblocca Malen

    7'- Il Bologna perde una palla velenosa con Joao Mario, ne approfitta Wesley che vince un contrasto e favorisce Al Ayanoui, palla dentro per Malen che davanti a Ravaglia non perdona

    18:02

    Inizia Bologna-Roma

    1' - Fischia l'arbitro, parte la sfida

    17:52

    Tutto pronto al Dall'Ara

    Ancora pochi istanti, poi sarà Bologna-Roma: in palio punti decisivi per l'accesso in Europa

    17:40

    Fenucci prima di Bologna-Roma

    Le parole di Fenucci nel prepartita: “Sono sicuramente state interpretate male e ho già parlato con la squadra e siamo convinti di lottare per un ottavo posto o più e anche il mister lo sa. Come ho già detto noi cerchiamo sempre di lottare contro squadre che hanno disponibilità economiche superiori a noi per puntare all’europa. Il percorso con Italiano continuerà ma in Europa siamo soddisfatti, tranne che contro l’Aston villa abbiamo sempre vinto. Rowe è stata una trattativa abbastanza veloce e ne avevo parlato anche con De Zerbi anche perchè è stata la nostra trattativa più costosa. Poi se c’era anche un interesse anche della Roma non lo so. Ha fatto molto bene tranne l’inizio dove come tutti gli stranieri doveva adattarsi.”

    17:32

    La risposta di Gasperini

    Nel prepartita, il tecnico giallorosso è tornato a parlare così: "Continuate a farmi domande su qualcosa nella quale non c'entro. Io non ho fatto alcun botta e risposta, io ho preparato una partita importante per provare a vincerla"

    17:26

    Squadre in campo per il riscaldamento

    Bologna e Roma sul prato del Dall'Ara per preparare al meglio il big match

    17:07

    Le formazioni ufficiali

    BOLOGNA (3-4-3): Ravaglia; Heggem, Helland, Lucumi; Joao Mario, Ferguson, Freuler, Miranda; Orsolini, Castro, Rowe. All. Italiano

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Soulé, Pisilli; Malen. All. Gasperini

    17:01

    Gasperini nel caos Roma

    Le dichiarazioni dell'allenatore giallorosso dopo l'addio di Sir Claudio nella vigilia della trasferta di Bologna. LEGGI TUTTO

    16:40

    La designazione arbitrale

    Questa la designazione arbitrale dell’incontro:

    Arbitro: Di Bello; Assistenti: Berti-Di Gioia; Quarto uomo: Allegretta; Var: Maresca; Ass. Var.: Meraviglia.

    16:30

    Bologna-Roma: le probabili formazioni

    Questi i possibili schieramenti e le panchine di Italiano e Gasperini: fischio d'inizio ore 18!

    BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Joao Mario, Heggem, Lucumi, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Orsolini, Castro, Rowe. Allenatore: Italiano. 

    A disposizione: Franceschelli, Pessina, De Silvestri, Lykogiannis, Vitik, Zortea, Moro, Sohm, Cambiaghi, Castaldo, Dominguez, Odgaard.

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Cristante, Wesley; Soulé, El Shaarawy; Malen.  Allenatore: Gasperini. 

    A disposizione: Gollini, De Marzi, Ghilardi, Ziolkowski, Tsimikas, Vaz, Venturino, Angelino, Arena, Zaragoza, Dybala.

    Stadio Renato Dall'Ara, Bologna.

    © RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

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