"Era difficile?", Gasperini nel caos Roma: "Ranieri, non ho fatto nulla. Con Massara niente feeling"

La richiesta dell'attaccante: "Niente di straordinario"

Come ha potuto rallentare la crescita della squadra il poco feeling tecnico con Massara? Lo ha spiegato Gasperini: "Non è che non fossi contento, gli ho sempre lasciato grande libertà, io alcuni giocatori non li conosco. Da quando sono arrivato ho sempre detto di rinforzarci davanti perché siamo una squadra forte. Non mi sembrava una cosa straordinaria, ma una cosa comune di un nuovo allenatore arrivato. Poi per tutto il resto non ho messo veti. Non ho mai negato il lavoro a nessuno, quando hanno visto un giocatore ho sempre detto 'se lo hai visto e ti è piaciuto, prendilo'. Ma la mia richiesta è stata sempre quella dell'attaccante, era il punto focale della mia richiesta, era così difficile da capire da creare tutta questa situazione (riferendosi alle parole di Ranieri e il caso che si è generato ndr)?" - ha detto il tecnico. Poi ha aggiunto: "Se mi è mancato parlare di calcio? Sì, starei tutto il giorno a parlare di calcio. Quando si parla di calcio mi fa sempre piacere, parliamo di calcio. Confrontarsi è fondamentale, ci si capisce di più. Non sono interessato a cose diverse".