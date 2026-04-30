Incredibile Simonelli: "Lissone eccellenza, Var ha portato trasparenza. Chi sbaglia paga"

" Lissone è un centro di eccellenza dove mettiamo a disposizione strumentazioni per fare goal line, fuorigioco semiautomatico e Var. Poi la gestione è un'altra cosa, quella spetta alla Can secondo dei protocolli internazionali". Così il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli , a margine della presentazione del progetto Road To Zero della Coppa Italia , a chi gli chiede del caos arbitrale. "Poi possono esserci state decisioni non omogenee che infastidiscono i tifosi, ma il Var ha portato trasparenza - ha aggiunto -. Quando sbagliava un arbitro in campo veniva tollerato, quando sbaglia un arbitro davanti al monitor diventa più difficile da accettare. Ma il var resta uno strumento positivo, bisogna poi lavorare sulla gestione del var per renderlo più snello e veloce. Io sarei per dare un tempo limite per dare il giudizio, perché se deve intervenire su errori evidenti allora dovrebbe volerci poco tempo". Sul caso Rocchi , invece, conferma la posizione "garantista" della Serie A. "A mio modo di vedere, fin quando non ci sarà qualcuno che ci dice cosa è successo siamo alla finestra. Ad oggi non abbiamo le carte in mano e non abbiamo nulla da commentare. Restiamo garantisti - ha concluso -. Se poi ci fosse evidenza di irregolarità chi le ha commesse pagherà , ma oggi non ho questa evidenza".

Simonelli: "Malagò persona giusta? Mi pare evidente se..."

"Commissariamento Figc? Credo si sia pronunciato proprio Buonfiglio e al momento non ci sono i presupposti, è una cosa di cui non parlerei più". Così Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, a margine della presentazione della terza edizione del progetto "Road to Zero", riguardo un possibile commissariamento della Figc. "Malagò persona giusta? Mi pare evidente dato che 19 club su 20 hanno sottoscritto la sua possibile candidatura al termine delle riunioni. Da questo punto di vista il consenso della componente Serie A è quasi totalitario", aggiunge Simonelli su Giovanni Malagò, potenziale candidato alla presidenza della Figc.

Sul derby Roma-Lazio: "Eviteremo sovrapposizioni"

"Cercheremo di fare il derby in maniera che non ci siano sovrapposizioni con la finale del Foro Italico, nello stesso tempo sapete che ci sono delle restrizioni da parte della pubblica di sicurezza, quindi andando per esclusione non possiamo farlo la sera perché è vietato, non nel pomeriggio perché si andrebbe a cozzare con la finale degli Internazionali, quindi l'unico orario che resta disponibile è quello delle 12.30 e credo che sarà quello che sceglieremo. Il derby merita la domenica e poi servirà la contemporaneità perché si tratta della penultima giornata di campionato". Così il presidente della Lega di Serie A, Ezio Simonelli, in merito al derby di Roma e a margine della presentazione della terza edizione del progetto "Road to Zero".