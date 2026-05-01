Arbitropoli, o come cambia il racconto mediatico quando non c'è la Juventus di mezzo

Con l'Inter tutto è cambiato

Festeggiate, però, perché oggi, all'improvviso, tutto è cambiato: se il designatore viene indagato per la presunta assegnazione di arbitri graditi all'Inter (tesi ovviamente tutta da dimostrare), ecco finalmente quei "ma" e qui distinguo che abbiamo atteso invano per 20 anni. "Ma quelle partite le ha perse", "ma la rimessa per Orsolini", "ma l'anno dopo, Bisseck...", incertezze, dubbi, titubanze, titoloni che si allontanano fino a quando, di fronte a un'agenzia che conferma l'assenza di indagati tra i dirigenti dei club, la curva mediatica esplode con Lautaro che esulta, Inzaghi che dopo le denigrazione dell'estate scorsa per un giorno torna buono e si indigna per i sospetti sull'Inter, il presidente del Senato che si fa rassicurare da Marotta, il dossier degli errori contro l'Inter (!), "e comunque dobbiamo vedere chi c'era a quell'incontro". Le domande sulle presunte curiose tensioni in Procura, o sul come e perché Rocchi avesse potuto conoscere e designare arbitri graditi e sgraditi, non sono - quelle no - più gradite.