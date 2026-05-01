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Festa Venezia, è Serie A! Tonfo Monza e il Frosinone sorride: promozione a un passo

I verdetti della Serie B a un turno dalla fine: bagarre per l'ultimo posto playoff, dietro Reggiana, Pescara e Spezia quasi spacciate
2 min
VeneziaSerie APromozione

Il Venezia torna in Serie A grazie al pareggio 2-2 sul campo dello Spezia e alla contemporaneo sconfitta del Monza 3-2 a Mantova nei match della 37/a e penultima giornata della Serie B. A segno per i veneti Yeboah (7') e Sagrado (70'). Per i liguri in gol Valoti (73') e Artistico (90'). Dalla perla della laguna a Mestre e dintorni, grande gioia per la terza promozione nella massima serie in cinque anni, addirittura la quarta negli ultimi sei per il tecnico Giovanni Stroppa dopo Crotone, Monza e Cremonese, un anno fa. Il Venezia torna in A un anno dopo la retrocessione per il ko l'ultima giornata in casa contro la Juventus. Tifosi in delirio tra calli e canali aspettano il rientro della squadra per festeggiare questa sera in città, in trasferta c'erano oltre 1200 persone.

Festa vicina anche per il Frosinone che sbanca Castellammare con Bracaglia: secondo posto e +3 sul Monza che cade fragorosamente 3-2 a Mantova (decisivo al 95' Benaissa-Yahia dopo la rimonta ospite da 2-0 a 2-2 con Lucchesi e Mota), ai ciociari basterà un punto la prossima giornata proprio ospitando il Mantova per la matematica promozione. Ma occhio perché proprio il Mantova è in piena bagarre in zona playoff per l'ultimo posto: 46 punti come Avellino (ko a Empoli) e Cesena (0-0 in casa della Carrarese). 

Reggiana quasi spacciata, fanalino di coda a 34 punti con Pescara e Spezia. Ultima speranza la classifica avulsa, ma il Bari batte 2-0 la Virtus Entella e sale a 37, con un punto solo da conquistare per essere certo almeno del playout: al momento lo giocherebbe proprio contro l'Entella, 39, ma Empoli e Sudtirol a 40 non sono al sicuro. 

La classifica di Serie B a un turno dalla conclusione

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