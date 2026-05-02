Atalanta-Genoa: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

L'Atalanta riceve il Genoa all'incontro valido per la 35ª giornata di campionato. Un appuntamento che per la Dea mette in palio 3 punti chiave per il rush finale verso l'Europa, con una classifica che riporta 54 punti e un ritardo di 7 lunghezze da Roma e Como, impegnate rispettivamente contro Napoli (il 2 maggio al Sinigaglia) e Fiorentina (lunedì 4 all'Olimpico). Gli uomini di Palladino sono inoltre chiamati a una sterzata di fine annata per rimediare alle ultime delusioni stagionali come il ko in trasferta a Cagliari e l'amara eliminazione ai rigori in semifinale di Coppa Italia: l'ultima vittoria rimanda inoltre al 6 aprile (3-0 sul Lecce). Dall'altra parte del campo c'è ora la formazione di De Rossi, che dopo avere rinunciato alla festa salvezza al Ferraris dove si è arresa al Como, corre l'ultimo miglio verso la certezza aritmetica. La prossima giornata, Atalanta e Genoa affronteranno il Milan a San Siro e Fiorentina al Franchi.
Atalanta-Genoa: diretta e dove vederla
L'incontro tra le formazioni di Palladino e De Rossi è in programma alle ore 20.45 di sabato 2 maggio presso la New Balance Arena di Bergamo. Sarà possibile assistere all'evento in pay tv sui canali Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251), nonché in streaming sulle piattaforme Sky Go, Now Tv e Dazn.
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Atalanta-Genoa: le probabili formazioni
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca. Allenatore: Palladino.
A disposizione: Sportiello, Pardel, Obric, Kolasinac, Scalvini, Hien, Pasalic, Musah, Bakker, Sulemana, Samardzic, Zalewski, Krstovic.
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Amorim, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson; Colombo, Ekhator. Allenatore: De Rossi.
A disposizione: Leali, Sommariva, Zatterstrom, Otoa, Norton-Cuffy, Ekuban, Martin, Grossi, Onana, Messias, Cornet, Vitinha.
Arbitro: Pezzuto (Lecce); Assistenti: Colarossi-Yoshikawa; Quarto ufficiale: Turrini; Var: Giua; Ass. Var: Prontera.