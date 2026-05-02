Atalanta-Genoa: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

L'Atalanta riceve il Genoa all'incontro valido per la 35ª giornata di campionato. Un appuntamento che per la Dea mette in palio 3 punti chiave per il rush finale verso l'Europa, con una classifica che riporta 54 punti e un ritardo di 7 lunghezze da Roma e Como, impegnate rispettivamente contro Napoli (il 2 maggio al Sinigaglia) e Fiorentina (lunedì 4 all'Olimpico). Gli uomini di Palladino sono inoltre chiamati a una sterzata di fine annata per rimediare alle ultime delusioni stagionali come il ko in trasferta a Cagliari e l'amara eliminazione ai rigori in semifinale di Coppa Italia: l'ultima vittoria rimanda inoltre al 6 aprile (3-0 sul Lecce). Dall'altra parte del campo c'è ora la formazione di De Rossi, che dopo avere rinunciato alla festa salvezza al Ferraris dove si è arresa al Como, corre l'ultimo miglio verso la certezza aritmetica. La prossima giornata, Atalanta e Genoa affronteranno il Milan a San Siro e Fiorentina al Franchi.