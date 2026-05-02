Pari tra Como e Napoli, come cambia la classifica per Juve e Inter tra grande salto Champions e Scudetto

Allo stadio Sinigaglia termina a reti inviolate la sfida tra Como e Napoli . Non molte le emozioni durante i 90 minuti di gioco, con i Lariani che hanno sfiorato in tre occasioni la rete del vantaggio con Douvikas prima e Diao poi. Nel finale di gara, Politano sfiora il colpaccio cogliendo il palo con un sinistro a giro. In classifica, i partenopei rafforzano il secondo posto salendo a quota 70 punti mentre la formazione di Fabregas sale a 62 fallendo il momentaneo aggancio al quarto posto occupato dalla Juventus che domani scenderà in campo contro il Verona con l'occasione di allungare sui Lariani. Anche l' Inter cercherà di trarre vantaggio da questo risultato poichè ai nerazzurri basterà un solo punto contro il Parma per laurearsi Campione d'Italia con tre giornate di anticipo.

Como-Napoli 0-0, la cronaca

Nella prima frazione lo scarso cinismo del Como e i salvataggi di Rrahmani e Milinkovic mantengono il risultato sullo 0-0. La prima chance del pomeriggio è di Douvikas al 8', lanciato tutto solo a rete da un assist illuminante di Nico Paz. Dopo aver superato il portiere, però, l'attaccante greco perde l'attimo e permette il rientro di Rrahmani che salva sulla linea il tiro avversario. Al 31', invece, è Diao a ritrovarsi a tu per tu con Milinkovic: l'esterno senegalese, però, perde il duello, lasciandosi ipnotizzare dal serbo. Dall'altra parte, il Napoli produce poco e nulla: oltre a qualche spunto di Alisson, da segnalare, al 18', su sviluppo di corner, l'incornata di McTominay, terminata a lato. Sempre meglio il Como sul piano del gioco anche in avvio secondo tempo, nonostante una partita col passare dei minuti sempre più spezzettata, cattiva e meno qualitativa. Al 60' Diao ci riprova, spendendo di poco alto sopra la traversa il cross dalla sinistra di Valle; quattro minuti più tardi, Milinkovic chiude la porta anche sul tentativo sporcato di Baturina. Nel finale si riaccende il Napoli, sfruttando l'inevitabile stanchezza dei padroni di casa. All'80' McTominay si inserisce alle spalle della retroguardia comasca, ma il suo tiro finisce sull'esterno della rete: al 84', invece, il tiro a giro di Politano dal limite si stampa sul palo. Con questo pareggio il Napoli sale a quota 70 punti e rischia di essere agganciato dal Milan al secondo posto.

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