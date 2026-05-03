La relatività della giustizia sportiva  

Oltre a quella di Einstein, c’è un altro tipo di relatività. Quella della giustizia sportiva italiana, per lo più ignorata dagli studiosi di fisica, fa imbestialire i tifosi, perché può schizzare alla velocità di un fotone o farsi cullare da un rilassato garantismo. Qualche giorno fa, la Procura Federale ha fatto richiesta alla Procura di Milano degli atti dell’inchiesta. Il destino di chi è dentro quelle carte, indagato o meno dal pm, sarà quindi nelle mani di Chiné. Non è detto, infatti, che una fattispecie irrilevante per la magistratura ordinaria non sia, invece, rilevante per quella sportiva. Anche, in virtù dell’elasticità di certi articoli del codice sportivo (sì, a partire dal famigerato articolo 4, che raggiunge estensioni giuridicamente inimmaginabili). Quando (e se) Ascione passasse le carte alla Procura Figc, dunque, inizierebbe la parte che più interessa e fa fremere i tifosi italiani, sia quelli che sperano in una nuova Calciopoli, sia i bolladisaponari che vedono solo fumo nel lavoro degli inquirenti milanesi.