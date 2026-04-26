"C'erano documenti e chat. Chinè archiviò tutto": l'ex arbitro shock sulla bufera Rocchi

"Non ce la facevo più, ero nauseato. Rocchi..."

Queste le parole affermate da Daniele Minelli, che ha poi aggiunto: "Non mi risulta nessuno sviluppo nonostante avessi portato documenti e chat tra i componenti della Commissione Arbitrale da cui emergevano irregolarità nelle graduatorie e voti agli arbitri che nella mail erano in un modo e poi agli atti in un altro”. Sul caso Rocchi ha poi sottolineato: “Da quando a Rocchi e i suoi vice non si sono più presentati a Lissone perché la federazione ha imposto la presenza della procura federale all'interno della Sala Var dopo la denuncia di Rocca, gli errori degli arbitri si sono moltiplicati in modo devastante. Non so se dipenda da quello, ma non ne ho mai visti così tanti come quest’anno”. E sulla nostalgia del fischietto: “Nostalgia? No, dopo la stagione dell’anno scorso non ce la facevo più, ero nauseato. Rocchi avrebbe dovuto andarsene già allora, non aveva più il polso della situazione”.