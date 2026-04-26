Rocchi, gli arbitri "graditi" all'Inter e Udinese-Parma: i casi sotto la lente d'ingrandimento

Un nuovo terremoto sta sconvolgendo il calcio italiano . Il responsabile della designazione arbitrale per Serie A e B, Gianluca Rocchi , risulta sotto indagine da parte della Procura di Milano per ipotesi di concorso in frode sportiva. La notifica dell’avviso di garanzia sarebbe stata recapitata nelle scorse ore, mentre le indagini lo coinvolgono direttamente in relazione ad alcuni episodi emersi durante la stagione 2024/2025 . Lo stesso Rocchi ieri ha deciso di autosospendersi da responsabile della Can , in attesa che le indagini facciano il proprio corso e definendosi sereno e ribadendo di aver agito correttamente. Ma quali sono i casi e le partite sotto la lente d'ingrandimento?

L'accusa nei confronti di Rocchi

L'accusa nei confronti di Rocchi è quella di frode sportiva in concorso: il responsabile della Can avrebbe condizionato alcune decisioni arbitrali esercitando pressioni sulla Var. Sempre secondo l'accusa in alcune partite avrebbe inoltre scelto arbitri graditi all'Inter. I capi di imputazione riguarderebbero nello specifico tre gare, di cui due relative ai nerazzurri. Le sfide in questione sarebbero quelle di Bologna-Inter e Udinese-Parma (entrambe di Serie A, stagione 2024/25) e quella di Coppa Italia tra Inter e Milan, sempre dello scorso anno (in particolare la semifinale di ritorno).

L'arbitro "gradito" all'Inter per Bologna

La prima gara in questione è Bologna-Inter, giocata il 20 aprile 2025, e dunque relativa alla fase finale dello scorso campionato. Rocchi in quel caso avrebbe combinato la designazione di Andrea Colombo, arbitro gradito ai nerazzurri, per la sfida contro la squadra rossoblù. Una gara comunque vinta dagli emiliani grazie alla rete messa a segno da Orsolini in pieno recupero: un gol successivamente contestato dall’Inter.

A fine gara il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi aveva lamentato: "Dovevamo essere più attenti, però la rimessa laterale da cui sarebbe poi arrivata la rete decisiva è stata battuta 12 metri più avanti e non doveva essere convalidata". L'allora allenatore interista aveva poi aggiunto: "Il direttore di gara, però, ha cercato di arbitrare nel migliore dei modi...". Una partita persa dall'Inter e che risultò tra i match decisivi nella corsa Scudetto, vinto dal Napoli di Antonio Conte per un solo punto.