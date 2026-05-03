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Pari tra Bologna e Cagliari: Pisacane conquista un prezioso punto salvezza

I sardi fanno un altro importante passo nella marcia verso la permanenza in Serie A, mentre i felsinei non hanno più nulla da chiedere alla classifica
2 min
BolognaSerie ACagliari

Termina con un pareggio a reti inviolate la sfida tra Bologna e Cagliari valida per la 35ª giornata di campionato. Al Dall'Ara, nessuna delle due formazioni riesce a costruire concrete occasioni da gol e al triplice fischio portano a casa 1 punto più utile agli uomini di Pisacane che a quelli di Italiano, che alla classifica non hanno più nulla da offrire. I sardi rientrano infatti con 37 punti che sul fronte salvezza valgono un vantaggio di 9 lunghezze sulla Cremonese terzultima, che lunedì 4 riceverà la Lazio allo Zini. La prossima giornata, Bologna e Cagliari affronteranno rispettivamnte Napoli al Maradona (11/05) e Udinese alla Unipol Domus (09/05).

Bologna-Cagliari: il racconto della partita

Rispettato un commosso e sentitissimo minuto di silenzio in memoria di Zanardi, Crezzini fischia l'inizio dell'incontro con entrambe le formazioni che si lanciano a caccia del vantaggio. Soccata la prima mezz'ora, ritmi non altissimi e nessuna concreta occasione da gol, ma i cambiamenti di fronte sono repentini e la gara tutto sommato vivace. Nella ripresa, la gara resta orfano di chance per sbloccare il risultato, ad eccezione della respinta di Caprile su Castro al 67' e di Ze Pedro sulla respinta di Pessina all'80', e al triplice fischio le marcature restano inviolate.

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