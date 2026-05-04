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Cremonese, adesso serve un miracolo: ko in casa contro la Lazio e Lecce a +4

I biancocelesti rimontano lo svantaggio del primo tempo e ribaltano il match nel segno di Noslin. Esulta Di Francesco
2 min
cremoneseLazio
Cremonese, adesso serve un miracolo: ko in casa contro la Lazio e Lecce a +4 © © TVRG Roberto Garavaglia/ag. Aldo Liverani

CREMONA - La Cremonese di Marco Gianpaolo si fa rimontare e perde in casa contro la Lazio per 2-1. Sconfitta che spezza le gambe ai grigiorossi ora a -4 punti dal Lecce quartultimo. Per la squadra di Sarri una vittoria incoraggiante verso la finale di Coppa Italia contro l'Inter con Noslin in gran spolvero (assist e gol).
Ottimo inizio biancocelste, gli opsiti infatti fanno la partita e creani più azioni pericolose nell'area della Cremonese (costretta a rinunciare al 21' a Baschirotto, problema muscolare) senza, però, incidere come i colpo di testa di Provstgaard. Al 28' il primo guizzo dei padroni di casa è fatale per la Lazio: tiro da fuori area di Bonazzoli, Motta legge male la traiettoria e la sfera finisce in rete per l'1-0! Padroni di casa che accarezzano anche il raddoppio al 38' con Zerbin ma Patric e Provstgaard sono bravi ad intervenire costringendo il centrocampista della Cremonese a calciare fuori.
Nella ripresa Lazio piàù aggressiva e al 51' super ripartenza solitaria di Nuno Tavares, mette in mezzo per Noslin (entrato ad inizio 2° tempo per Maldini) lucido nel servire Isakssen a rimorchio che non sbaglia per l'1-1! Al 60' Gianpaolo manda in campo Vardy che al 65' ha una buona occasione ma il suo tiro dal limite viene intercettato da un coraggioso Provstgaard (rimasto a terra qualche minuto causa pallonata in pancia). I padroni di casa ci provano e Bondo diventa la minaccia con Motta per due volte decisivo: all'81' su conclusione da fuori area e all'88' su diagonale dal limte dell'area piccola dell'ex Milan. Dopo aver rischiato il gol la Lazio risponde ed è una rispota terribile per la Cremonese: tiro a giro sul secondo palo di Noslin imparabile per Audero per il 2-1 al 90'! Si tratta dell'8° gol in stagione nei minuti di recupero per la Lazio.

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