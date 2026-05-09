Lazio-Inter: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

ROMA - Avanti tutta nonostante lo scudetto sia ormai cucito sul petto e fra quattro giorni si giochi la finale di Coppa Italia per provare a conquistare uno storico secondo titolo in stagione. Cristian Chivu è pronto ad affrontare per due volte la Lazio all’Olimpico, oggi alle 18 l’antipasto senza niente in palio, quindi mercoledì la finale. È evidente che la partita di questa sera verrà giocata dai due allenatori in maniera particolare. Sarebbe sbagliato parlare di “nascondino”, perché ormai entrambi conoscono i segreti delle rispettive rivali, però è normale che Chivu che Sarri pensino molto alla gara della prossima settimana, preservando giocatori ed eventuali sorprese tattiche. Due sfide consecutive, ma con pesi specifici completamente differenti.