Lazio-Inter: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

ROMA - Avanti tutta nonostante lo scudetto sia ormai cucito sul petto e fra quattro giorni si giochi la finale di Coppa Italia per provare a conquistare uno storico secondo titolo in stagione. Cristian Chivu è pronto ad affrontare per due volte la Lazio all’Olimpico, oggi alle 18 l’antipasto senza niente in palio, quindi mercoledì la finale. È evidente che la partita di questa sera verrà giocata dai due allenatori in maniera particolare. Sarebbe sbagliato parlare di “nascondino”, perché ormai entrambi conoscono i segreti delle rispettive rivali, però è normale che Chivu che Sarri pensino molto alla gara della prossima settimana, preservando giocatori ed eventuali sorprese tattiche. Due sfide consecutive, ma con pesi specifici completamente differenti.
Lazio-Inter: diretta tv e streaming
Lazio-Inter, anticipo della 36ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 18 allo stadio Olimpico e sarà visibile in diretta esclusiva su Dazn e su Sky Zona Dazn (214).
Lazio-Inter: scopri tutte le quote
Le probabili di Lazio-Inter
LAZIO (4-3-3): Motta, Lazzari, Romagnoli, Gila, Pellegrini; Taylor, Rovella, Basic; Cancellieri, Maldini, Pedro. All. Sarri. A disposizione: Giacomone, Pannozzo, Provstgaard, Tavares, Hysaj, Marusic, Belahyane, Przyborek, Dele-Bashiru, Patric, Isaksen, Ratkow, Noslin, Dia. Indisponibili: Cataldi, Gigot, Provedel, Zaccagni. Squalificati: -. Diffidati: Pedro, Taylor, Tavares.
INTER (3-5-2): J.Martinez, Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Mkhitaryan, Diouf, Carlos Augusto; Bonny, Lautaro. All. Chivu. A disposizione: Sommer, Di Gennaro, De Vrij, Akanji, Dimarco, Dumfries, Luis Hnerique, Zielinski, Barella, Sucic, Mosconi, Thuram. Indisponibili: Calhanoglu, Esposito. Squalificati: -. Diffidati: Akanji
Abitro: Abisso di Palermo. Assistenti: Fontana-Biffi. IV Uomo: Sacchi. Var: Meraviglia. Avar: Massa.