Napoli gelato, la Champions deve attendere: colpaccio Bologna al Maradona!

Maradona gelato. Il Bologna supera il Napoli trascinato da Rowe, che al 91' minuto inventa una splendida semirovesciata a riportare in vantaggio la formazione di Italiano, già sopra di 2 gol nel primo tempo dopo le marcature iniziali di Bernardeschi (9') e Orsolini (rig., 34') a cui è seguito il momentaneo pareggio firmato Di Lorenzo (45'+2') e Alisson (48'): 3-2 il finale che rimanda la festa Champions degli uomini di Conte, che in caso di vittoria sarebbero infatti rientrati con la certezza matematica di unirsi alle grandi d'Europa. La classifica dei partenopei - già reduci dal pareggio di Como - resta dunque congelata con 70 punti. I felsinei, che alla classifica non hanno invece più nulla da chiedere, si regalano una delle ultime gioie stagionali e salgono a quota 52 punti che valgono l'8º posto. La prossima giornata, Napoli e Bologna saranno impegnati rispettivamente contro Pisa (17/05 al Garibaldi) e Atalanta (17/05 a Bergamo).
Napoli-Bologna: il racconto della partita
Parte subito forte il Bologna, che dopo essersi proposta in avanti con Bernardeschi, sblocca le marcature al 10' con l'ex Juve a finalizzare un gran diagonale. Il Napoli prova subito a pareggiare i conti alzando i ritmi del match. Alisson ci prova col sinistro ma viene fermato da Pessina, poi è McTominay a spaventare gli ospiti con un colpo di testa che si spegne di poco a lato. Scoccata la mezz'ora di gioco, Miranda va giù in area dopo un contatto con Di Lorenzo. Riavvolto il nastro dell'episodio al Var, l'arbitro indica il dischetto e sagli 11 metri Orsolini firma il raddoppio.
Allo scadere del primo tempo, Di Lorenzo si fa perdonare ribattendo a rete la deviazione di Freuler e accorciando così le distanze. Nella ripresa, i padroni di casa pareggiano i conti con Alisson che riceve da Hojlund e batte Pessina. Gol che galvanizza la formazione di Conte e che ingrana la marcia rimonta. Ma quando la gara sembra ormai indirizzata verso il pareggio, Rowe inventa una splendida semirovesciata che gela il Maradona e regala una delle ultime gioie stagionali ai suoi: 3-2 il finale.