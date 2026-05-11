Napoli gelato, la Champions deve attendere: colpaccio Bologna al Maradona!

Maradona gelato. Il Bologna supera il Napoli trascinato da Rowe, che al 91' minuto inventa una splendida semirovesciata a riportare in vantaggio la formazione di Italiano, già sopra di 2 gol nel primo tempo dopo le marcature iniziali di Bernardeschi (9') e Orsolini (rig., 34') a cui è seguito il momentaneo pareggio firmato Di Lorenzo (45'+2') e Alisson (48'): 3-2 il finale che rimanda la festa Champions degli uomini di Conte, che in caso di vittoria sarebbero infatti rientrati con la certezza matematica di unirsi alle grandi d'Europa. La classifica dei partenopei - già reduci dal pareggio di Como - resta dunque congelata con 70 punti. I felsinei, che alla classifica non hanno invece più nulla da chiedere, si regalano una delle ultime gioie stagionali e salgono a quota 52 punti che valgono l'8º posto. La prossima giornata, Napoli e Bologna saranno impegnati rispettivamente contro Pisa (17/05 al Garibaldi) e Atalanta (17/05 a Bergamo).