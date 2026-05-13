Abete, ufficiale la candidatura Figc: "Malagò? Le leggi vanno rispettate"

"Sono venuto per il comitato di presidenza e il consiglio federale e ovviamente presento la candidatura come avevo anticipato". Così Giancarlo Abete annuncia la propria candidatura alla presidenza Figc (elezioni il 22 giugno). "Sono un'espressione di una continuità anche significativa all'interno del mondo della federazione, che non è basata sui poteri forti - ha dichiarato il presidente della Lega Nazionale Dilettanti e già ex numero 1 Figc - ma su un certo tipo di coerenza e certi tipi di comportamento. Sono sereno e fiducioso. La candidatura c'è ed è formalmente presentata". E ancora, sulla scelta di Lega Serie A di sostenere la candidatura dell'ex presidente del Coni Giovanni Malagò, che nelle ore precedenti l'annuncio di Abete ha sciolto le riserve sulla propria candidatura alla Federcalcio: "Il rischio del mondo del calcio non è il livello qualitativo delle persone, e non c'è bisogno che io dica il livello di Malagò, ma che si individuino le persone e non i programmi condivisi. La Lega Pro non si è ancora espressa? Ha posto un problema di metodo, quello di parlare di contenuti. Sappiamo che è l'anello più debole e ha tante esigenze. La Lega Pro deve vedere i programmi e penso sia naturale, è stato innaturale aver scelto una persona senza neanche aver discusso dei programmi".