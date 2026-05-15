"Chi ha fatto il calendario di Serie A si dimetta per dignità": l’ultima bordata senza appello

La polemica sul derby Roma-Lazio continua a infiammare il dibattito politico e sportivo . Dopo giorni di tensioni istituzionali, ricorsi e cambi di programma legati alla concomitanza con gli Internazionali d’Italia, è arrivato anche il duro intervento del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca , che ha definito “gravissimo" far disputare la stracittadina domenica alle ore 12. Una presa di posizione netta, con l'invito alle dimissioni per il gestore dei calendari, che si inserisce nel caos organizzativo esploso negli ultimi giorni attorno alla programmazione della Serie A e alla gestione della sicurezza nella Capitale.

Rocca attacca la Lega Serie A

A margine dell’inaugurazione del nuovo pronto soccorso del San Camillo Forlanini, Rocca ha attaccato apertamente la Lega Serie A e chi ha deciso il calendario del campionato: "Penso che disputare il derby Roma-Lazio domenica alle ore 12 sia un gravissimo errore. A questo punto io confido nelle nostre straordinarie forze dell’ordine e spero si dimettino per dignità coloro che hanno fatto il calendario".

Il presidente della Regione ha sottolineato come le indicazioni delle autorità competenti sulla sicurezza non sarebbero state adeguatamente considerate: "Mi dispiace che non sia stata tenuta in considerazione dalla Lega calcio l’opinione del Questore e del Prefetto”. Parole che certificano lo scontro istituzionale emerso nelle ultime ore tra organismi sportivi e istituzioni locali.