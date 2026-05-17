Cagliari-Torino: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

CAGLIARI - Vietato pensare già alla Juve. Un concetto, questo, che Roberto D’Aversa ha ripetuto più volte presentando la trasferta di Cagliari: sa bene il tecnico quanto sia importante il derby, soprattutto in una stagione come questa in cui arriva proprio al termine di un campionato tutt’altro che esaltante, in cui la squadra è stata sempre più vicina alla zona retrocessione che a quella che porta in Europa. E vuole raggiungere invece la salvezza ufficiale la squadra di Fabio Piscacane, a +6 dalla Cremonese terzultima e quindi ancora non matematicamente salva.