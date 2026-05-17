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Cagliari-Torino: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

In Sardegna la formazione di Pisacane cerca la salvezza matematica contro i granata di D'Aversa
2 min
CagliariTorino

CAGLIARI - Vietato pensare già alla Juve. Un concetto, questo, che Roberto D’Aversa ha ripetuto più volte presentando la trasferta di Cagliari: sa bene il tecnico quanto sia importante il derby, soprattutto in una stagione come questa in cui arriva proprio al termine di un campionato tutt’altro che esaltante, in cui la squadra è stata sempre più vicina alla zona retrocessione che a quella che porta in Europa. E vuole raggiungere invece la salvezza ufficiale la squadra di Fabio Piscacane, a +6 dalla Cremonese terzultima e quindi ancora non matematicamente salva.

Cagliari-Torino: diretta tv e streaming

Cagliari-Torino, match valido per la 37ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20.45 all'Unipol Domus e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Sky Zona Dazn (214). 

 

 

Cagliari-Torino, le probabili formazioni

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile, Palestra, Mina, Juan Rodriguez, Obert; Sulemana, Adopo, Deiola; Esposito, Folorunsho; Kilicsoy. All. Pisacane. A disposizione: Ciocci, Sherri, Dossena, Zappa, Albarracin, Gaetano, Belotti, Borrelli.

TORINO (3-4-1-2): Paleari, Marianucci, Coco, Ebosse; Pedersen, Prati, Casadei, Obrador; Vlasic; Zapata, Simeone. All. D'Aversa. A disposizione: Israel, Siviero, Maripan, Lazaro, Nkounkou, Biraghi, Ilkhan, Ilic, Savva, Kulenovic, Adams, Njie.

Arbitro: Arena. Assistenti: Bercigli-Regattieri. IV Uomo: Perri. Var: Ghersini. Avar: Prontera

 

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