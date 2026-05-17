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Sassuolo-Lecce: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

La formazione di Grosso ospita al Mapei i giallorossi di Di Francesco in cerca di punti salvezza decisivi
2 min
SassuoloLecce

REGGIO EMILIA - Fuori alcuni titolari, come Walukiewicz, Idses in dubbio; Romagna out. Problemi al centro della difesa per il Sassuolo in vista del match contro il Lecce. Ma Fabio Grosso pensa alla gara ed è convinto che la squadra neroverde giocherà una partita seria e concentrata. Il Lecce si prepara a vivere 90’ che possono valere una stagione intera. Alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, Eusebio Di Francesco prende la parola in sala stampa con toni lucidi ma carichi di tensione agonistica. L’allenatore giallorosso sa bene quanto pesi questa gara nella corsa salvezza e lo ribadisce senza nascondersi.

Sassuolo-Lecce: diretta tv e streaming

Sassuolo-Lecce, match valido per la 37ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20.45 al Mapei Stadium e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn, Sky Sport Calcio e Sky Sport

Sassuolo-Lecce, le probabili formazioni

SASSUOLO (4-3-3): Turati, Coulibaly, Felipe, Muharemovic, Doig; Koné, Matic, Thorstvedt; Berardi, Nzola, Laurienté All. Grosso. A disposizione: Muric, Satalino, Zaicchi, Romagna, Garcia, Idzes, Frangella, Bakola, Lipani, Vranckx, Iannoni, Volpato, Pinamonti, Moro.

LECCE (4-3-3): Falcone, Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Ngom, Coulibaly; Pierotti, Cheddira, Banda. All. Di Francesco. A disposizione: Fruchtl, Samooja, Perez, Jean, Ndaba, Gandelman, Kovac, Gorter, Helgason, Sala, Fofana, Marchwinski, N'Dri, Camarda, Stulic.

Arbitro: La Penna. Assistenti: Rossi-Fontemurato. IV Uomo: Di Marco. Var: Doveri. Avar: Dionisi

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