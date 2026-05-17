Atalanta-Bologna: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Una partita da vincere, per poter dare continuità al successo di San Siro e non pensare troppo al futuro. L'Atalanta sfida il Bologna con l'obiettivo di chiudere definitivamente il discorso settimo posto e l'aritmetica qualificazione agli spareggi della prossima Conference League: basterà un pareggio o una vittoria per spegnere i sogni di rimonta da parte dei felsinei. Raffaele Palladino, alla vigilia in conferenza stampa, ha dichiarato: "Dobbiamo essere bravi ad affrontare il Bologna, verranno qui per fare punti. E' un ottima squadra, è ancora in corsa per l'Europa, verrà qui a giocarsi le sue carte, con grande qualità e intensità. Hanno messo in difficoltà tante squadre, hanno tante individualità, bisogna stare attenti alle insidie, noi dietro siamo rimaneggiati, ma cercheremo di difendere da squadra, chiederò l'aiuto e lo sforzo di tutti".
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Dove vedere Atalanta-Bologna: diretta tv e streaming
La partita è in programma alle ore 18 alla New Balance Arena e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn.
Atalanta-Bologna, probabili formazioni
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djmsiti, De Roon, Ahanor; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. Allenatore: Palladino. A disposizione: Sportiello, Rossi, Obric, Kolasinac, Scalvini, Bellanova, Musah, Bakker, Sulemana, Samardzic, Vavassori, Scamacca.
BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Zortea, Heggem, Helland, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Rowe, Castro. Allenatore: Italiano. A disposizione: Pessina, Ravaglia, De Silvestri, Joao Mario, Moro, Sohm, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini.
ARBITRO: Perenzoni. ASSISTENTI: Garzelli-Grasso. QUARTO UOMO: Zanotti. VAR: Pezzuto. AVAR: Serra.