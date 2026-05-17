Atalanta-Bologna: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Una partita da vincere, per poter dare continuità al successo di San Siro e non pensare troppo al futuro. L'Atalanta sfida il Bologna con l'obiettivo di chiudere definitivamente il discorso settimo posto e l'aritmetica qualificazione agli spareggi della prossima Conference League: basterà un pareggio o una vittoria per spegnere i sogni di rimonta da parte dei felsinei. Raffaele Palladino, alla vigilia in conferenza stampa, ha dichiarato: "Dobbiamo essere bravi ad affrontare il Bologna, verranno qui per fare punti. E' un ottima squadra, è ancora in corsa per l'Europa, verrà qui a giocarsi le sue carte, con grande qualità e intensità. Hanno messo in difficoltà tante squadre, hanno tante individualità, bisogna stare attenti alle insidie, noi dietro siamo rimaneggiati, ma cercheremo di difendere da squadra, chiederò l'aiuto e lo sforzo di tutti".