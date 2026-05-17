Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Atalanta-Bologna: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Le due squadre si sfidano a Bergamo per un posto nella prossima Conference League
2 min
Atalanta-BolognaSerie Apalladino

Una partita da vincere, per poter dare continuità al successo di San Siro e non pensare troppo al futuro. L'Atalanta sfida il Bologna con l'obiettivo di chiudere definitivamente il discorso settimo posto e l'aritmetica qualificazione agli spareggi della prossima Conference League: basterà un pareggio o una vittoria per spegnere i sogni di rimonta da parte dei felsinei. Raffaele Palladino, alla vigilia in conferenza stampa, ha dichiarato: "Dobbiamo essere bravi ad affrontare il Bologna, verranno qui per fare punti. E' un ottima squadra, è ancora in corsa per l'Europa, verrà qui a giocarsi le sue carte, con grande qualità e intensità. Hanno messo in difficoltà tante squadre, hanno tante individualità, bisogna stare attenti alle insidie, noi dietro siamo rimaneggiati, ma cercheremo di difendere da squadra, chiederò l'aiuto e lo sforzo di tutti".

Segui Atalanta-Bologna LIVE sul nostro sito

Dove vedere Atalanta-Bologna: diretta tv e streaming

La partita è in programma alle ore 18 alla New Balance Arena e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn.

Atalanta-Bologna, probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djmsiti, De Roon, Ahanor; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. Allenatore: Palladino. A disposizione: Sportiello, Rossi, Obric, Kolasinac, Scalvini, Bellanova, Musah, Bakker, Sulemana, Samardzic, Vavassori, Scamacca.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Zortea, Heggem, Helland, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Rowe, Castro. Allenatore: Italiano. A disposizione: Pessina, Ravaglia, De Silvestri, Joao Mario, Moro, Sohm, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini.

ARBITRO: Perenzoni. ASSISTENTI: Garzelli-Grasso. QUARTO UOMO: Zanotti. VAR: Pezzuto. AVAR: Serra.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS