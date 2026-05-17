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Udinese-Cremonese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Al Bluenergy Stadium la squadra di Giampaolo cerca punti per uscire dalla zona retrocessione quando restano due giornate al termine
2 min
Udinesecremonese

UDINE - L’Udinese perde Zaniolo per una lombalgia che lo costringerà ai box per le ultime due gare di campionato. Un guaio in più per mister Runjaic che deve già trovare il sostituto dello squalificato Ehizibue sulla fascia destra della mediana. Diverse possibilità, in entrambe le zone del campo, per l’allenatore che non si espone sull’undici titolare. È tornato tutto come 2 turni fa, ma con 2 sole partite da giocare. La Cremonese è di nuovo a un punto dal Lecce e dalla salvezza in Serie A, grazie alla fondamentale affermazione di domenica scorsa contro un tenerissimo Pisa. A 180’ dalla fine della stagione, l’ago della bilancia pende ancora dalla parte dei salentini, ma almeno la Cremonese ha dato segnali di vita. Tutto, però, potrebbe spegnersi qualora i grigiorossi dovessero perdere a Udine e il Lecce battere il Sassuolo. 

Udinese-Cremonese: diretta tv e streaming

Udinese-Cremonese, match valido per la 37ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20.45 al Bluenergy Stadium e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Sky Dazn 214

Udinese-Cremonese, le probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Okoye, Solet, Kabasele, Kristensen, Arizala, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Gueye, Davis. All. Runjaic. A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Mlacic, Bertola, Zqarraga, Miller, Camara, Zemura, Buksa, Bayo.

CREMONESE (3-5-2): Audero, Terracciano, Binachetti, Luperto; Zerbin, Grassi, Maleh, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Giampaolo. A disposizione:Silvestri, Nava, Folino, Barbieri, Faye, Floriani, Payero, Collocolo, Thorsby, Okereke, Sanabria, Djuric.

Arbitro: Manganiello. Assistenti: Berti-Vecchi. IV Uomo: Ferrieri Caputi. Var: Marini. Avar: Cosso

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