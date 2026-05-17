Udinese-Cremonese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

UDINE - L’Udinese perde Zaniolo per una lombalgia che lo costringerà ai box per le ultime due gare di campionato. Un guaio in più per mister Runjaic che deve già trovare il sostituto dello squalificato Ehizibue sulla fascia destra della mediana. Diverse possibilità, in entrambe le zone del campo, per l’allenatore che non si espone sull’undici titolare. È tornato tutto come 2 turni fa, ma con 2 sole partite da giocare. La Cremonese è di nuovo a un punto dal Lecce e dalla salvezza in Serie A, grazie alla fondamentale affermazione di domenica scorsa contro un tenerissimo Pisa. A 180’ dalla fine della stagione, l’ago della bilancia pende ancora dalla parte dei salentini, ma almeno la Cremonese ha dato segnali di vita. Tutto, però, potrebbe spegnersi qualora i grigiorossi dovessero perdere a Udine e il Lecce battere il Sassuolo.