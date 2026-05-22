Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Fiorentina-Atalanta: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Nell'anticipo della 38ª e ultima giornata di campionato la Viola di Paolo Vanoli ospita al Franchi la Dea del grande ex Raffaele Palladino
4 min
Fiorentina-AtalantaPaolo VanoliRaffaele Palladino

FIRENZE - Ad aprire la 38ª e ultima giornata del campionato di Serie A sarà l'anticipo in programma alle ore 20.45, allo stadio Artemio Franchi di Firenze, tra Fiorentina e Atalanta. Stagione complicata per entrambe le squadre, con la Dea che non è riuscita a mantenere il passo delle rivali nella lotta Champions. I nerazzurri di Raffaele Palladino, grande ex della sfida, reduci dal ko interno contro il Bologna (1-0 firmato Orsolini), dovranno infatti accontentarsi della Conference League. La Viola, nell'anno del suo centenario, ha invece addirittura rischiato la retrocessione. Dopo una prima parte di stagione disastrosa sotto la guida di Stefano Pioli, il club, che ha dovuto affrontare anche la grave perdita del presidente Rocco Commisso, ha scelto Paolo Vanoli e la squadra ha risposto sul campo alzando il livello delle prestazioni e tirandosi fuori dalla zona calda. Il successo per 2-0 a Torino contro la Juve nell'ultimo turno è solo l'ennesima dimostrazione che la rosa della Viola avrebbe potuto fare molto meglio. 

SEGUI FIORENTINA-ATALANTA IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Fiorentina-Atalanta: diretta tv e streaming

Fiorentina-Atalanta, anticipo della 38ª e ultima giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20.45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Sky Zona Dazn (214). 

 

 

Le probabili formazioni di Fiorentina-Atalanta

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Harrison, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Piccoli. Allenatore: Vanoli. 

A disposizione: Christensen, Lezzerini, Rugani, Fortini, Balbo, Fabbian, Brescianini, Fazzini, Braschi. 

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. Allenatore: Palladino. 

A disposizione: Sportiello, Rossi, Djimsiti, Obric, Kolasinac, Bellanova, Musah, Bakker, Pasalic, Sulemana, Samardzic, Vavassori, Scamacca. 

ARBITRO: Perri di Roma. ASSISTENTI: Votta-Pressato. IV UFFICIALE: Massa. VAR: Di Bello. ASS. VAR: Serra. 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS