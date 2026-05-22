Fiorentina-Atalanta: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

FIRENZE - Ad aprire la 38ª e ultima giornata del campionato di Serie A sarà l'anticipo in programma alle ore 20.45, allo stadio Artemio Franchi di Firenze, tra Fiorentina e Atalanta. Stagione complicata per entrambe le squadre, con la Dea che non è riuscita a mantenere il passo delle rivali nella lotta Champions. I nerazzurri di Raffaele Palladino, grande ex della sfida, reduci dal ko interno contro il Bologna (1-0 firmato Orsolini), dovranno infatti accontentarsi della Conference League. La Viola, nell'anno del suo centenario, ha invece addirittura rischiato la retrocessione. Dopo una prima parte di stagione disastrosa sotto la guida di Stefano Pioli, il club, che ha dovuto affrontare anche la grave perdita del presidente Rocco Commisso, ha scelto Paolo Vanoli e la squadra ha risposto sul campo alzando il livello delle prestazioni e tirandosi fuori dalla zona calda. Il successo per 2-0 a Torino contro la Juve nell'ultimo turno è solo l'ennesima dimostrazione che la rosa della Viola avrebbe potuto fare molto meglio.