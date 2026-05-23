Juve, Milan, Roma e Como: chi va in Champions a pari punti. Tutti gli scenari possibili

La corsa Champions entra nella sua fase più incandescente e, a novanta minuti dalla fine, il rischio di arrivo a pari punti è una possibilità, anche se Roma e Milan hanno partite sulla carta abbordabili. Il Napoli la scorsa giornata ha staccato definitivamente il pass ed è sicura di rientrare nei primi quattro posti (con un punto è aritmeticamente secondo)a differenza dei rossoneri e giallorossi che devono guardarsi ancora le spalle e hanno bisogno di tre punti per evitare calcoli visto che al momento hanno due lunghezze di vantaggio sul Como e la Juve, che ha bisogno di un miracolo. Una situazione che apre a scenari intricati, tra scontri diretti, classifiche avulse e differenza reti. Ecco cosa prevede il regolamento e chi, oggi, sarebbe qualificato all'"Europa che conta" nei vari casi di arrivo a pari merito.
Il regolamento: come si decide chi va in Champions
Nel caso in cui due squadre chiudano il campionato a pari punti per un posto europeo, la Serie A applica questi criteri, in rigoroso ordine:
- Scontri diretti
- Differenza reti negli scontri diretti
- Differenza reti generale
- Gol segnati in campionato
- Sorteggio
Lo spareggio viene utilizzato soltanto per assegnare lo scudetto o per determinare retrocessioni e salvezza. Per i posti Champions, Europa League e Conference conta invece la classifica costruita con i criteri sopra indicati. Se invece le squadre coinvolte sono più di due, entra in gioco la cosiddetta classifica avulsa: una mini-classifica costruita considerando esclusivamente le gare disputate tra le formazioni interessate.
Attualmente, la situazione in classifica (considerando il numero minimo di piazzamenti dal campionato) è la seguente:
- Milan 70 (qualificazione in Champions)
- Roma 70 (qualificazione in Champions)
- Como 68 (qualificazione in Europa League)
- Juve 68 (qualificazione in Europa League)
Juventus, tutti gli scontri diretti
La Juventus ora non è in totale controllo del proprio destino e deve sperare in un passo falso delle rivali per cercare il miracolo quarto posto. Ma vediamo cosa succederebbe in caso dovesse arrivare a pari punti con una delle rivali.
Juventus-Milan: equilibrio totale, decide la differenza reti
- Juventus-Milan 0-0
- Milan-Juventus 0-0
Scontri diretti perfettamente pari. In questo caso si passa alla differenza reti generale, dove la Juventus è nettamente avanti: +27 contro il +19 del Milan (a favore anche i gol fatti: 59 contro 52). Ad oggi, quindi, in caso di arrivo a pari punti sarebbero i bianconeri a chiudere davanti.
Juventus avanti sulla Roma
- Juventus-Roma 2-1
- Roma-Juventus 3-3
La Juventus ha il vantaggio negli scontri diretti grazie alla vittoria dell’andata. Se le due squadre chiudessero appaiate, sarebbero quindi i bianconeri a precedere i giallorossi.
Como bestia nera della Juve
- Como-Juventus 2-0
- Juventus-Como 0-2
Il Como ha dominato gli scontri diretti contro la Juventus e sarebbe davanti in caso di arrivo a pari punti. Un dettaglio che potrebbe diventare pesantissimo nella corsa al quarto posto.
Gli scontri diretti delle rivali della Juve
Milan favorito contro Roma e Como
I rossoneri hanno costruito ottimi vantaggi negli incroci diretti con queste due squadre
- Milan-Como 1-1
- Como-Milan 1-3
- Milan-Roma 1-0
- Roma-Milan 1-1
Roma in difficoltà negli scontri diretti
Roma-Como: equilibrio, ma differenza reti favorevole ai lombardi
- Roma-Como 1-0
- Como-Roma 2-1
Parità assoluta negli scontri diretti e nella differenza reti degli scontri diretti. A quel punto conta la differenza reti generale, oggi favorevole al Como: +33 contro +26. Tradotto: anche il Como sarebbe davanti alla Roma. Nel caso in cui la differenza reti si dovesse pareggiare, subentrerebbe il criterio dei gol fatti, sempre favorevole alla squadra di Fabregas: 61 contro i 57 di Gasperini.
Le gerarchie negli arrivi a due squadre
Riassumendo queste sono al momento le gerarchie in caso di arrivo a pari punti tra due squadre per la conquista della Champions League:
- La Juventus è avanti sulla Roma, pari col Milan ma con differenza reti migliore e gol fatti migliori, dietro al Como
- Il Milan è avanti contro Roma e Como e dietro la Juventus per differenza reti generale e gol fatti
- La Roma è sotto con Juventus e Milan, dietro anche al Como per differenza reti e anche per gol fatti
- Il Como è avanti con la Juventus, dietro col Milan, avanti sulla Roma per differenza reti e gol fatti
Classifica avulsa: cosa succede se arrivano tutte pari
Lo scenario più spettacolare riguarda un possibile arrivo a pari punti di tutte e quattro le squadre. In quel caso si costruirebbe una classifica considerando solo gli scontri diretti tra Juventus, Milan, Roma e Como. Sono cinque le regole progressive da tenere in considerazione, in ordine, per stabilire la graduatoria finale:
- Punti fatti negli scontri diretti
- Differenza reti negli scontri diretti
- Differenza reti generale maturata in campionato
- Numero di gol segnati in generale in campionato
- Sorteggio risolutivo
La situazione attuale sarebbe questa:
- Milan 10
- Como 10
- Juve 6
- Roma 5
Milan e Como qualificati in Champions League), Juventus e Roma in Europa League.
Le classifiche avulse a tre squadre
Anche gli arrivi a tre possono cambiare completamente la gerarchia, con altre due squadre già fuori dalla lotta (una in Champions e una fuori) e dunque nel caso rimangano soli due posti da assegnare per la Champions. Vediamoli nel dettaglio con l'ordine da tenere in considerazione:
Juventus-Milan-Roma
- Juventus 6
- Milan 6
- Roma 2
Juve avanti nella differenza reti negli scontri diretti rispetto al Milan.
Juventus-Milan-Como
- Como 7
- Milan 6
- Juventus 2
In questo caso sarebbe il Como a trionfare nella mini-classifica davanti al Milan e alla Juve.
Juventus-Roma-Como
- Como 9
- Roma 4
- Juve 4
Il Como ancora davanti. La Roma sopra la Juve grazie alla differenza reti migliori negli scontri diretti della classifica avulsa.
Roma-Milan-Como
- Milan 8
- Roma 4
- Como 4
Il Milan nettamente avanti, la Roma appena sopra il Como per la differenza reti negli scontri diretti tra tutte le squadre coinvolte.
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La corsa Champions entra nella sua fase più incandescente e, a novanta minuti dalla fine, il rischio di arrivo a pari punti è una possibilità, anche se Roma e Milan hanno partite sulla carta abbordabili. Il Napoli la scorsa giornata ha staccato definitivamente il pass ed è sicura di rientrare nei primi quattro posti (con un punto è aritmeticamente secondo)a differenza dei rossoneri e giallorossi che devono guardarsi ancora le spalle e hanno bisogno di tre punti per evitare calcoli visto che al momento hanno due lunghezze di vantaggio sul Como e la Juve, che ha bisogno di un miracolo. Una situazione che apre a scenari intricati, tra scontri diretti, classifiche avulse e differenza reti. Ecco cosa prevede il regolamento e chi, oggi, sarebbe qualificato all'"Europa che conta" nei vari casi di arrivo a pari merito.
Il regolamento: come si decide chi va in Champions
Nel caso in cui due squadre chiudano il campionato a pari punti per un posto europeo, la Serie A applica questi criteri, in rigoroso ordine:
- Scontri diretti
- Differenza reti negli scontri diretti
- Differenza reti generale
- Gol segnati in campionato
- Sorteggio
Lo spareggio viene utilizzato soltanto per assegnare lo scudetto o per determinare retrocessioni e salvezza. Per i posti Champions, Europa League e Conference conta invece la classifica costruita con i criteri sopra indicati. Se invece le squadre coinvolte sono più di due, entra in gioco la cosiddetta classifica avulsa: una mini-classifica costruita considerando esclusivamente le gare disputate tra le formazioni interessate.
Attualmente, la situazione in classifica (considerando il numero minimo di piazzamenti dal campionato) è la seguente:
- Milan 70 (qualificazione in Champions)
- Roma 70 (qualificazione in Champions)
- Como 68 (qualificazione in Europa League)
- Juve 68 (qualificazione in Europa League)