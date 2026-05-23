Juve, Milan, Roma e Como: chi va in Champions a pari punti. Tutti gli scenari possibili

La corsa Champions entra nella sua fase più incandescente e, a novanta minuti dalla fine, il rischio di arrivo a pari punti è una possibilità, anche se Roma e Milan hanno partite sulla carta abbordabili. Il Napoli la scorsa giornata ha staccato definitivamente il pass ed è sicura di rientrare nei primi quattro posti (con un punto è aritmeticamente secondo)a differenza dei rossoneri e giallorossi che devono guardarsi ancora le spalle e hanno bisogno di tre punti per evitare calcoli visto che al momento hanno due lunghezze di vantaggio sul Como e la Juve, che ha bisogno di un miracolo. Una situazione che apre a scenari intricati, tra scontri diretti, classifiche avulse e differenza reti. Ecco cosa prevede il regolamento e chi, oggi, sarebbe qualificato all'"Europa che conta" nei vari casi di arrivo a pari merito.