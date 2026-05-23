Bologna e Inter chiudono con un pari spettacolo: al Dall'Ara termina 3-3

BOLOGNA - Il campionato di Bologna e Inter si chiude con uno spettacolare 3-3 al Dall'Ara. Gol e divertimento con i rossoblù che chiudono l'annata regalando una pari ai propri tifosi, in una stagione che ha visto gli uomini di Italiano faticare molto tra le mura amiche. Alla fine arriva un ottavo posto dal quale ripartire per la prossima stagione, da vedere se con Italiano ancora in panchina. Con lo Scudetto conquistato in anticipo, gli ultimi 90' della Serie A di Lautaro Martinez e compagni si chiudono con un pari raggiunto nel finale e che evita il ko a Chivu, blindato per il futuro a Milano e in attesa dell'ufficialità del rinnovo.

La partita

Dopo una ventina di minuti di fase di studio iniziale la partita si stappa. Al 22' Dimarco festeggia il premio di Mvp della Serie A e confermando l'annata magica con una punizione dal limite perfetta che si infila sotto l'incrocio. I padroni di casa non ci stanno e tre minuti più tardi rimettono tutto in equilibrio con Bernardeschi che, al posto giusto nel momento giusto, trasforma in rete davanti a Martinez. I rossoblù sfiorano il sorpasso al 34' con Freuler, la suo conclusione termina fuori di un soffio, e lo trovano prima dell'intervallo: è una deviazione di Lautaro a spiazzare il portiere nerazzurro sul tentativo al volo da fuori area di Pobega. Ad inizio ripresa è ancora una deviazione, questa volta più incisiva, da parte di Zielinski che tradisce ancora una volta Martinez intercettando un cross di Miranda e firmando l'autorete del 3-1. L'Inter non vuole uscire dalla partita e al 64' accorcia con Pio Esposito, il più rapido a ribadire in rete la sfera rimbalzata sul palo dopo la conclusione di Diouf. I rossoblù provano nuovamente ad allungare con Rowe e Ferguson, questione di dettagli, mentre Diouf è scatenato tra le fila nerazzurre e dopo averci provato in un paio di occasioni riesce a trovare il 3-3. Imbucata di Topalovic per il francese che si presenta davanti a Skorupski e spara un bolide sul primo palo che riporta il risultato in parità. Termina così al Dall'Ara un match divertente e pieno di gol.