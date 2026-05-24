Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Napoli-Udinese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Ultima impegno della stagione al Maradona per la squadra di Antonio Conte, che affronta i friulani
3 min
ConteNapoli-UdineseSerie A

Ultima di campionato al Maradona e ultima di Antonio Conte da tecnico del Napoli. Sarà una domenica piena di emozioni in campo e sugli spalti. Andrà via un tecnico che in due anni ha conquistato uno scudetto, una Supercoppa e una qualificazione in Champions e che ci tiene ad arrivare secondo in questo campionato. Per questo motivo contro l'Udinese niente distrazioni. Basterebbe anche un pari ma il salentino preferisce sempre il verbo vincere. Ultimo match del campionato dopo aver raggiungo l'obiettivo 50 punti in casa Udinese, la migliore stagione dopo 13 anni in terra friulana. Mister Runjaic, fresco di premio come miglior allenatore di maggio ringrazia per il traguardo presentando così il match senza concentrarsi troppo sul futuro: "Ci sono sempre premi individuali nel calcio, ma è fondamentale il concetto di squadra: i riconoscimenti sono un'istantanea di un lavoro svolto. Ringrazio le persone che mi hanno aiutato a raggiungere questo premio. Sono felice, mi sento bene, cerco sempre di dare tutto quello che ho".

Segui Napoli-Udinese LIVE sul nostro sito

Dove vedere Napoli-Udinese: diretta tv e streaming

La partita è in programma alle ore 18 e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn.

Napoli-Udinese, probabili formazioni

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola:; Elmas, Santos; Hojlund. Allenatore: Conte. A disposizione: Meret, Contini, Gutierrez, Jesus, Olivera, Beukema, Mazzocchi, Gilmour, Anguissa, De Bruyne, Vergara, Neres, Giovane.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura; Gueye, Davis. Allenatore: Runjaic. A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Mlacic, Bertola, Zarraga, Miller, Camara, Buksa, Bayo.

ARBITRO: Zanotti. ASSISTENTI: Capaldo-Pascarella. QUARTO UOMO: Manganiello. VAR: Prontera. AVAR: Pairetto.

Napoli-Udinese, quote e pronostico

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS