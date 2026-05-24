Napoli-Udinese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Ultima di campionato al Maradona e ultima di Antonio Conte da tecnico del Napoli. Sarà una domenica piena di emozioni in campo e sugli spalti. Andrà via un tecnico che in due anni ha conquistato uno scudetto, una Supercoppa e una qualificazione in Champions e che ci tiene ad arrivare secondo in questo campionato. Per questo motivo contro l'Udinese niente distrazioni. Basterebbe anche un pari ma il salentino preferisce sempre il verbo vincere. Ultimo match del campionato dopo aver raggiungo l'obiettivo 50 punti in casa Udinese, la migliore stagione dopo 13 anni in terra friulana. Mister Runjaic, fresco di premio come miglior allenatore di maggio ringrazia per il traguardo presentando così il match senza concentrarsi troppo sul futuro: "Ci sono sempre premi individuali nel calcio, ma è fondamentale il concetto di squadra: i riconoscimenti sono un'istantanea di un lavoro svolto. Ringrazio le persone che mi hanno aiutato a raggiungere questo premio. Sono felice, mi sento bene, cerco sempre di dare tutto quello che ho".