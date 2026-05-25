Svilar attento, Dybala delizia, Rensch piace: pagelle Verona-Roma

Dopo sette stagioni la Roma torna in Champions League. Ai giallorossi bastava vincere al Bentegodi contro un Verona già retrocesso e questo è successo. La gara, però, non è stata per niente semplice, con gli scaligeri che hanno onorato il campionato offrendo un'ottima prestazione. Nella ripresa, dopo essere stati salvati da Svilar, gli ospiti l'hanno sbloccata con Malen che dopo aver fallito il calcio di rigore ha messo dentro sulla ribattuta l'assist di Dybala. Nel finale, poi, l'epilogo più dolce: il raddoppio della formazione di Gian Piero Gasperini, infatti, porta la firma di Stephan El Shaarawy. Il Faraone, dopo nove anni nella Capitale, saluta così il popolo giallorosso.
Pagelle Verona
Montipò 7.5 Se il Verona resta aggrappato alla partita il merito è suo. Ipnotizza Mullen dagli undici metri.
Nelsson 6 Alza una diga sulla sua corsia di competenza. Edmudsson 6 Calamita tutti i palloni aerei.
Valentini 5 Dybala lo ridicolizza. Giusta l'espulsione
Belghali 5.5 Incapace di imporre la sua spinta.
Vermesan (40' st) ng
Akpa Akpro 6 Ordinato e dinamico, ha recuperato molti palloni.
Lovric 6 Si è distinto più in fase di impostazione che in quella di interdizione.
Al Musrati (12' st) 5.5 Non ha ritmo.
Harroui 5.5 Si accende a sprazzi.
Sarr (25' st) ng
Frese 6 Controlla con ordine la corsia sinistra.
Bradaric (25' st) ng
Suslov 5.5 Ha provato ad accendersi ma non è mai risultato pericoloso.
Bella Kochap (12' st) Ordinato.
Bowie 7 Spina nel fianco per la difesa avversaria: un lottatore puro sangue.
All. Sammarco 6 Non arrivano punti, ma la determinazione c’è.
Pagelle Roma
Svilar 7 Ci sono le sue parate sulla qualificazione alla Champions.
Ghilardi 5 Si fa bucare da Bowie.
Ziolkowski (1’ st) 5.5 Qualche errore di troppo e Gasperini lo toglie.
Konè (25' st) ng Mancini 6 Roccioso come al solito, ma propizia l'episodio da brivido della gara. Hermoso 5.5 Serata di sofferenza pura. Soffre la velocità di Bowie nell'uno contro uno.
Celik 6 Senza picchi ma senza sbavature.
Cristante 6 Il motore silenzioso della Roma. Cuce il gioco, ringhia sui portatori di palla avversari e si inserisce.
Pisilli 5.5 Inizia con il piglio giusto, mostrando un paio di strappi che fanno ben sperare. Poi, però, la benzina cala e si perde.
El Aynaoui (1' st) 6 Subito in partita, si fa notare per personalità e per un'ottima uscita palla al piede che dà respiro alla manovra.
Rensch 6.5 Spina nel fianco costante sulla corsia sinistra. Lucidità e spinta.
Soulé 6 Ci prova in tutti i modi, converge e calcia a rete ripetutamente.
El Shaarawy (26' st) 6.5 Lascia Roma con un epilogo commovente e con un gran gol.
Dybala 7.5 Semplicemente di un'altra categoria. Ogni volta che tocca il pallone si accende la luce. Trascinatore totale.
Malen 7 La sua partita è un romanzo. Calcia malissimo il rigore facendosi ipnotizzare da Montipò, ma riscatta l’errore depositando in rete il pallone. Poi non esce mai dal match.
Vaz (38' st) ng
All Gasperini 7 Firma una grande impresa e regala al popolo giallorosso la Champions nell'anno del centenario.
Pagella arbitro
Sozza 6 Giusta l’espulsione di Valentini e il rigore c’è