Svilar attento, Dybala delizia, Rensch piace: pagelle Verona-Roma

Dopo sette stagioni la Roma torna in Champions League. Ai giallorossi bastava vincere al Bentegodi contro un Verona già retrocesso e questo è successo. La gara, però, non è stata per niente semplice, con gli scaligeri che hanno onorato il campionato offrendo un'ottima prestazione. Nella ripresa, dopo essere stati salvati da Svilar, gli ospiti l'hanno sbloccata con Malen che dopo aver fallito il calcio di rigore ha messo dentro sulla ribattuta l'assist di Dybala. Nel finale, poi, l'epilogo più dolce: il raddoppio della formazione di Gian Piero Gasperini, infatti, porta la firma di Stephan El Shaarawy. Il Faraone, dopo nove anni nella Capitale, saluta così il popolo giallorosso.