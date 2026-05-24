Diretta Champions: Milan, Roma e Como in tempo reale, tutta la Serie A live

Quattro squadre per due posti. Questo lo scenario di fine campionato, con Juventus, Como, Roma e Milan a rincorrere l’ultimo treno per la prossima Champions League. Mentre i bianconeri di Spalletti sono impegnati nel derby al Grande Torino , i giallorossi scendono in campo al Bentegodi contro il Verona già retrocesso, i rossoneri ricevono il Cagliari già certo della permanenza nella massima Serie e i lariani affrontano in trasferta la Cremonese ancora in corsa per la salvezza. Benvenuti alla diretta del rush finale per la competizione regina: segui tutti gli aggiornamenti di Roma, Milan e Como! In campo anche il Lecce, impegnato contro il Genoa per puntare alla salvezza.

Fischio d'inizio su tutti i campi tranne che al Grande Torino: al via l'ultimo e decisivo set della Serie A! Juve, Como, Roma e Milan a caccia di punti Champions. Lecce e Cremonese in lotta per la salvezza.

20:52

Cielo grigio a Lecce

Atmosfera rovente al Via del Mare, dove i fumogeni hanno invaso il campo riducendo significativamente la visibilità.

20:47

Tutto fermo a Torino: altri campi bloccati

Torino e Juventus non sono ancora usciti dal tunnel. All'Olimpico si sono vissuti attimi di tensione tra le due tifoserie. Un sostenitore bianconero è stato ricoverato in codice rosso e gli ultras hanno comunicato ai giocatori la volontà di non giocare la partita. Lo stesso Locatelli ha raggiunto la tifoseria sotto gli spalti, mentre Comolli ne ha dato conferma ai microfoni Dazn. Serve però la contemporaneità del fischio d'inizio su tutti i campi, che potrebbe slittare ancora per qualche minuto.

20:45

A breve il fischio d'inizio

Tra pochi minuti il via all'ultimo round di Serie A.

20:29

Gasperini a Dazn: "C'è la concentrazione giusta"

Queste le parole del tecnico giallorosso prima del fischio d'inizio: "C’è serenità. Abbiamo fatto un percorso importante. Aver vinto il derby è una grande soddisfazione. Ora ci resta l’ultimo passo per raggiungere un obiettivo che sarebbe positivo per tutto. Vedremo come nascerà la partita in campo. Cercheremo di mantenere intatte le nostre caratteristiche che ci hanno portato qui. Il Verona è una squadra che nonostante la retrocessione ha messo in difficoltà e fatto ottimi risultati. Conosciamo le difficoltà della gara ma anche lo nostre motivazioni. Abbiamo bisogno di giocare, andare in campo e fare la partita: c’è la concentrazione giusta".

20:24

Tare a Dazn: "Penso che Modric rimarrà"

Queste le parole del ds rossonero prima del fischio d'inizio: "Ci siamo chiusi dalle voci esterne. È una partita fondamentale che ci deve portare al traguardo fissato a inizio stagione per poterlo festeggiare con i nostri tifosi. Modric? Penso che rimarrà. È un tifoso del Milan. Ci tiene tanto ed è affezionato alla squadra e all'ambiente. Sono sicuro che la sua scelta sarà un sì. Il mio futuro? Siamo pagati per fare risultato. Se vinciamo stasera abbiamo raggiunto il risultato fissato. Da domani parleremo di futuro".

20:14

Fabregas a Dazn: "Pensiamo solo a vincere"

Queste le parole del tecnico prima del fischio d'inizio: "Magari alla fine, magari alla fine. L’unica cosa che possiamo fare oggi è andare a vincere. Non c’è altra cosa. Se perdiamo o pareggiamo, la stagione sarà finita. Una buona stagione, per essere ricordati, per entrare dentro la storia vera. Non dimenticare mai questa squadra, questi giocatori. Per fare la storia vera, io penso che oggi si deve vincere e dobbiamo aspettare che fanno le altre. Però magari oggi, alla fine, un po’ di più di informazioni sì. Gli aggiornamenti in tempo reale? Non sono uno che lo fa. Neanche in Serie B lo avevo fatto, quando quella giornata ultima contro il Cosenza. Allora io sono molto tranquillo su questo. Noi dobbiamo andare".

20:13

Milan tra Champions e proteste

Continua la protesta dei tifosi contro la dirigenza rossonera: esposti striscioni contro Furlani, Ibrahimovic, Moncada e Scaroni.

20:08

I premi Uefa e Serie A

Queste le somme previste da Uefa e Lega Serie A per ciascun club in corsa per la Champions:

Premi Uefa:

Roma : Champions - 43,5 mln, l'Europa League - 14,7 mln

: Champions - 43,5 mln, l'Europa League - 14,7 mln Juventus : Champions - 42,6 mln, Europa League - 14,4 mln

: Champions - 42,6 mln, Europa League - 14,4 mln Milan : Champions - 38,5 mln, Europa League - 13,4 mln

: Champions - 38,5 mln, Europa League - 13,4 mln Como: Champions - 34,9 mln, Europa League - 12,7 mln

Premi Serie A:

1º posto (Inter): 15,7 mln

2º posto: 13,2 mln

3º posto: 11,3 mln

4º posto: 9,4 mln

5º posto: 8,1 mln

6º posto: 6,9 mln

7º posto (Atalanta): 5,6 mln

20:05

Classifica avulsa: il regolamento

In caso di arrivo a quota 71 punti di tutte le squadre in corsa (scenario improbabile ma non impossibile), il primo criterio valido per l’assegnazione dei posti Champions è il risultato degli scontri diretti. Seguono la differenza reti negli scontri diretti, la differenza reti generale, le reti segnate e per ultimo il sorteggio. Se così dovesse essere, questa sarebbe la classifica finale:

3ª - Milan

4ª - Como

5ª - Juventus

6ª - Roma

7ª - Atalanta

20:02

Volata Champions: la griglia di partenza

Milan, 70 pt, 52 gf, 33 gs

pt, gf, gs Roma, 70 pt, 75 gf, 31 gs

pt, gf, gs Como, 68 pt, 61 gf, 28 gs

pt, gf, gs Juventus, 68 pt, 59 gf, 32 gs

19:58

Conte saluta con una vittoria: Napoli-Udinese 1-0

Termina con un successo la stagione dei campioni d'Italia uscenti - già certi della presenza alla prossima Champions - che al Maradona superano l'Udinese grazie al sigillo di Hojlund (23'). I friulani lasciano il campo in 10 in seguito all'espulsione di Kabasele (64'). Il tecnico si congeda con il pubblico di Napoli lasciando uno scudetto, una Supercoppa e un secondo posto.

19:52

Lecce-Genoa: le formazioni ufficiali

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Ngom, Banda; Cheddira. Allenatore: Di Francesco.

GENOA (3-5-2): Leali, Marcandalli, Otoa, Zatterstrom, Sabelli, Amorim, Frendrup, Masini, Martin, Ellertsson, Colombo. Allenatore: De Rossi.

19:51

Giampaolo in conferenza stampa

19:50

Milan-Cagliari: le formazioni ufficiali

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Nkunku. Allenatore: Allegri.

CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zappa, Mina, Zé Roberto, Obert; Juan Rodriguez, Adopo, Gaetano, Deiola; Esposito, Borrelli. Allenatore: Pisacane.

19:48

La volata Champions di Allegri

19:48

Cremonese-Como: le formazioni ufficiali

CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto, Pezzella; Zerbin, Thorsby, Grassi, Maleh; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Giampaolo

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramón, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Diao, Baturina, Jesus Rodríguez; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

19:46

Fabregas in conferenza stampa

19:45

Verona-Roma: le formazioni ufficiali

VERONA (3-5-1-1): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Lovric, Bernede, Frese; Suslov; Bowie. Allenatore: Sammarco.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Rensch; Soulé, Dybala; Malen. Allenatore: Gasperini.

19:44

Gasperini in conferenza stampa

19:40

Volata Champions e corsa salvezza: scopri tutti i pronostici!

Tutte le quote dei match validi per l'ultima giornata di campionato e validi per corsa Champions e salvezza:

19:36

Milan-Cagliari: dati e statistiche