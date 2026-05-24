Torino-Juve, diretta: formazioni e risultato in tempo reale, le scelte del derby della Mole

Ultimi 90' di fuoco. La Juventus si gioca il possibile accesso alla prossima Champions League nel derby contro il Torino . Per raggiungere il piazzamento desiderato i bianconeri sono obbligati a vincere, ma un successo potrebbe non bastare: dipenderà molto anche dai risultati delle dirette concorrenti. La squadra di Luciano Spalletti dovrà però focalizzarsi innanzitutto sulla propria partita e conquistare i 3 punti: di fronte lo scoglio granata, contro cui il tecnico di Certaldo non potrà neanche utilizzare la carta Yildiz ( il numero 10 out per infortunio , assente anche Bremer per squalifica). Tutto in una partita: o la va o la spacca.

18:46

Carbonell di nuovo pericolosa!

43' - Sugli sviluppi di un calcio d'angolo in favore della Juve, la palla arriva a Carbonell, che si coordina in area di rigore della Roma e calcia al volo. Conclusione violentissima ma leggermente alta, che finisce sul fondo.

18:44

Coppa Italia femminile, grande chiusura difensiva della Roma

41' - La Juve Women continua a spingere, ma senza riuscire a trovare la giocata vincente. Dopo un'ottima giocata, infatti, Vangsgaard era riuscita a ripartire in contropiede, cercando l'assist per Capeta al centro. La difesa giallorossa, però, ha fermato tutto sul più bello, prima che la sfera arrivasse all'attaccante bianconera.

18:39

Derby della Mole, scontri tra ultras: più di un fermato e alcuni feriti tra le forze dell'ordine

Nel frattempo continuano ad arrivare aggiornare sugli scontri fuori dallo Stadio Olimpico Grande Torino. Le due tifoserie sono entrate in contatto ma le forze dell'ordine hanno disperso gli ultras grazie all'uso di lacrimogeni, riuscendo così a evitare conseguenze più gravi. La polizia ha fermato più di una persona e alcuni membri delle forze dell'ordine sono stati feriti. A questo punto gran parte dei tifosi bianconeri sono stati fatti entrare all'interno dello stadio, mentre gli ultras sono rimasti all'esterno.

18:34

Bianconero vietato? Botta e risposta tra Toro-Juve-Questura

Ha fatto grande clamore il comunicato del Torino che intimava ai tifosi che avevano acquistato biglietti tra i Distinti di non indossare indumenti con i colori o i simboli bianconeri. Una richiesta che ha fatto infuriare la Vecchia Signora, che ha risposto con una durissima nota. A chiarire la situazione ci ha pensato la Questura di Torino, che ha detto: "L’accesso nei settori regolamentato dalle norme di legge, rimane invariato. In merito alla comunicazione diffusa dal Torino F.C. relativa alla modalità di accesso al settore Distinti in occasione della prossima gara, la Questura di Torino precisa che nell’ambito delle riunioni di GOS eseguite e in quella tecnica odierna sono state ben delineate e ribadite le disposizioni in relazione allo svolgimento della gara".

18:26

Occasione Juve Women!

23' - Conclusione incredibile di Carbonell, che di sinistro ha fatto partire un tiro potentissimo da fuori area destinato all'angolino alto. Baldi si tuffa e con la mano di richiamo spedisce la sfera in angolo, sventando per una questione di centimetri l'1-0 bianconero.

18:24

Roma femminile pericolosa

21' - Prima vera azione pericolosa da parte della Roma. Csiki va al tiro da fuori area: la conclusione, deviata da Vangsgaard finisce di pochissimo sul fondo. Calcio d'angolo per le giallorosse.

18:21

Le probabili formazioni di Torino-Juve

La Juve dovrà fare a meno di Yildiz e Bremer, ma anche Thuram e Vlahovic non sono al meglio della condizione. Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni delle due squadre:

18:17

Coppa Italia femminile: ottimo inizio per la Juve Women

15' - Ottimo inizio di partita per la Juve Women, che sta verticalizzando molto. La squadra di Canzi è riuscita ad andare al tiro già in due occasioni, senza però riuscire a trovare il gol. Dall'altra parte, invece, la Roma sembra quasi impaurita, poco aggressiva e con diversi errori in fase di impostazione.

18:14

Juve, i convocati per il Torino: out Yildiz

La Juve ha comunicato la lista dei convocati in vista del derby contro il Torino: out Yildiz, infortunato, e Bremer, squalificato. Regolarmente presenti Thuram e Vlahovic, che però non sono al meglio della condizione.

Ecco la lista completa dei convocati: 1 Perin, 2 Holm, 4 Gatti, 5 Locatelli, 6 Kelly, 7 Conceicao, 8 Koopmeiners, 9 Vlahovic, 11 Zhegrova, 13 Boga, 14 Milik, 15 Kalulu, 16 Di Gregorio, 17 Adzic, 18 Kostic, 19 Thuram, 20 Openda, 21 Miretti, 22 McKennie, 23 Pinsoglio, 27 Cambiaso, 30 David, 32 Cabal.

18:06

Juve-Torino, tensione tra ultras prima del derby della Mole

Juve-Torino è un derby e come tutti i derby la tensione è alle stelle. A più di due ore dal fischio d'inizio della partita, i gruppi ultras nei pressi dello stadio Olimpico Grande Torino hanno provato a venire a contatto. Momenti di grande tensione, con alcuni bianconeri che hanno provato a raggiungere i tifosi granata vicino alla curva Maratona. Le forze dell'ordine hanno subito fermato il tutto con dei lacrimogeni, ma sono state colpite da lanci di bottiglie, pietre e torce. Dall'altra parte i tifosi del Torino hanno risposto con cori e sfottò, senza però superare mai il cordone di polizia. Secondo quanto riportato dall'ANSA, almeno un tifoso della Juve è stato fermato dalla Digos e la situazione resta ancora molto tesa.

18:00

Juve Women, inizia la partita! Lenzini: "Sarà un modo per concludere bene la stagione"

1' - L'arbitro ha dato il via alla finale di Coppa Italia femminile tra Juve Women e Roma.

Nel pre partita la giocatrice della Juve Women Lenzini, ai microfoni di Rai Sport ha detto: "Sicuramente è un modo per concludere bene la stagione, è un trofeo ma non credo possa essere un riscatto per il campionato non vinto. Tutti i trofei sono importanti, questa finale varrà quanto Women's Cup e Supercoppa. Ci aspettiamo una Roma che voglia vincere, sarà una grande sfida anche oggi". Sull'addio di Braghin: "È stato il papà di tutte, ha dato vita a questa squadra e questa società, trasmettendo i valori della Juve e il suo saputo di calcio. Ci mancherà parecchio".

17:56

La classifica di Serie A

Con la sconfitta contro la Fiorentina, la Juve ha complicato terribilmente la propria corsa verso la prossima Champions League. Ora servirà un mezzo miracolo per terminare tra le prime quattro. In attesa di scoprire i risultati delle partite di questa sera, ecco la classifica aggiornata di Serie A e cosa succederà se delle squadre termineranno a pari punti.

Inter 87* Napoli 73 Milan 70 Roma 70 Como 68 Juventus 68 Atalanta 59* Bologna 56* Lazio 54* Udinese 50 Sassuolo 49* Parma 45* Torino 44 Fiorentina 42* Genoa 41 Cagliari 40 Lecce 35 Cremonese 34 Verona 21 Pisa 18*

*Una partita in più

17:50

Juve Women-Roma, le formazioni ufficiali della finale di Coppa Italia

In attesa di scoprire se la Juve riuscirà o meno a qualificarsi alla prossima Champions League, la Women di Canzi sta per scendere in campo contro la Roma per la finale di Coppa Italia femminile (fischio d'inizio alle ore 18:00). Le bianconere hanno già battuto le giallorosse in due finali in questa Stagione (Women's Cup e Supercoppa) e vorranno quindi vincere ancora. Ecco le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.

Juventus Women: De Jong; Carbonell, Harviken, Schatzer, Capeta, Bonansea, Walti, Vangsgaard, Stolen Godo, Salvai, Lenzini. A disposizione: Rusek, Mallardi, Kullberg, Rosucci, Thomas, Calligaris, Krumbiegel, Moretti, Pinto, Brighton, Cambiaghi, Rasmussen. Allenatore: Canzi.

Roma: Baldi; Antoine, Viens, Csiki, Giugliano, Haavi, Dragoni, Oladipo, Greggi, Bergamaschi, Thogersen. A disposizione: Lukasova, Soggiu, Veje, Heatley, Valdezate, Brennksag, Pilgrim, Pandini, Rieke, Babajide, Ventriglia, Galli. Allenatore: Rossettini.

17:45

Dove vedere Torino-Juventus in tv e in streaming

Torino e Juventus si affronteranno questa sera nel match valido per la 38ª giornata di Serie A. Le due squadre scenderanno in campo allo Stadio Olimpico Grande Torino alle ore 20:45. La sfida sarà visibile in diretta in tv su Sky Sport e in streaming sulle app e siti di Dazn e Now. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale su Tuttosport.com.

Stadio Olimpico Grande Torino - Torino