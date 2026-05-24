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Toro-Juve, tensione derby: situazione tesa, sfiorata la rissa ultras

Alcuni gruppi appartenenti alle due tifoserie hanno cercato il contatto nei pressi dello stadio
2 min
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Momenti di tensione nel pomeriggio a Torino nei pressi dello stadio Olimpico-Grande Torino, dove questa sera è in programma il derby della Mole tra Torino e Juventus. Gruppi ultras delle due tifoserie hanno tentato di venire a contatto. In particolare alcuni appartenenti ai gruppi bianconeri, Tradizione e Drughi, hanno cercato di raggiungere sostenitori granata che si trovavano vicino a un chiosco sotto la curva Maratona. La situazione più delicata si è registrata in piazzale San Gabriele di Gorizia, dove alcuni ultras juventini hanno cercato di avvicinarsi verso via Filadelfia. Verso le forze dell'ordine sono state lanciate bottiglie, pietre e torce.

La situazione resta tesa

Gli ultras granata della curva Maratona si sono avvicinati rispondendo con cori e sfottò, senza però superare il cordone delle forze dell'ordine. Il lancio di lacrimogeni ha respinto i tifosi bianconeri. Da quanto si apprende, almeno un tifoso juventino è stato fermato dalla Digos. La situazione resta ancora tesa. Intanto da via Filadelfia è atteso il corteo di altri tifosi del Torino diretto verso lo stadio.

Feriti tra le forze dell'ordine

Alcuni ultras del Torino e della Juventus, in una seconda fase dei disordini che precedono il derby, sono entrati in contatto, ma le forze dell'ordine sono intervenute con il lancio di lacrimogeni, riuscendo a evitare conseguenze più gravi e a disperdere i gruppi. A quanto si apprende i fermati sarebbero più di uno. Ci sarebbero anche alcuni feriti tra le forze dell'ordine. Il grosso della tifoseria juventina è stato fatto entrare all'interno dello stadio, mentre un gruppo di ultras bianconeri si trova ancora all'esterno dell'impianto.

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