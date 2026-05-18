Conte sul mercato! Addio Napoli, ok di De Laurentiis: l’annuncio e il sostituto

Antonio Conte ed il Napoli , un rapporto destinato ormai a finire . Due facce stanche della stessa medaglia: quella di un tecnico che ha dato il massimo per consegnare ad una piazza ciò che meritava ed una squadra che invece ha dato il tutto per tutto dopo lo Scudetto della scorsa stagione , schiantatasi in quella corrente contro il muro nerazzurro di Chivu. L'allenatore salentino ha riportato entusiasmo alla piazza partenopea con la conquista del quarto tricolore nella storia del club, dopo il tonfo post Spalletti - protagonista del terzo Scudetto a Napoli - che ha visto l'alternanza Garcia-Mazzarri-Calzone prima dell'arrivo di Conte al timone del Napoli. L'incontro tra il presidente De Laurentiis e Antonio Conte avvenuto circa un mese fa , potrebbe presto dare un responso ufficiale, con l'allenatore che sembrerebbe aver comunicato la propria volontà di lasciare il club . Dall'anno scorso le cose sono cambiate eccome e con esse anche le intenzioni del tecnico. Per il futuro della panchina del Napoli il patron De Laurentiis avrebbe sondato la disponibilità di un profilo già noto alla piazza , il cui stile di gioco è finito addirittura sull'enciclopedia Treccani...

Conte sempre più lontano dal Napoli. E quel possibile ritorno...

Se da un lato c'è da fare i conti con il probabile addio di Conte, dall'altro v'è l'urgenza di rimboccarsi le maniche e cercare al più presto un profilo che si adatti alla perfezione alla realtà attuale del Napoli. Tra i papabili candidati, c'è quello di un gradito ritorno alla piazza partenopea e che tutt'ora siede sulla panchina di uno dei club più importanti della Serie A: si tratta di Maurizio Sarri. L'attuale tecnico della Lazio, dopo una stagione di alti e bassi conclusasi con la delusione in finale di Coppa Italia contro l'Inter, potrebbe valutare l'idea del ritorno in azzurro, rispolverando il concetto di "Sarrismo" che tanto ha fatto sognare i tifosi del Napoli. Il presidente De Laurentiis sarebbe sceso in campo in prima persona per sondare la fattibilità dell'operazione, ovviamente a seguito dell'interruzione del rapporto lavorativo che ancora sussiste tra il club partenopeo e Antonio Conte. Quest'ultimo potrebbe annunciare il suo addio a fine stagione, al termine del match che vedrà il Napoli impegnato contro l'Udinese di Runjaic. Il club partenopeo si prepara dunque all'ennesima rivoluzione, con il possibile addio di Conte che smuove non poco l'ambiente partenopeo.

Conte, qual è il tuo futuro?

Se da una parte occorre tappare il buco che lascerà probabilmente il tecnico salentino, dall'altro va ovviamente preso in considerazione quello che potrebbe essere il destino dell'ex tecnico di Juventus ed Inter. Stando a quanto riferito da Sky Sport, nel futuro dell'allenatore salentino potrebbe esserci il ritorno in Nazionale, attualmente sotto la guida tecnica di Silvio Baldini, ma non è assolutamente da escludere un anno sabbatico per l'allenatore, attraverso il quale potrebbe recuperare le forze e quindi scegliere a mente più lucida il futuro della propria carriera.