Lazio-Inter, diretta finale Coppa Italia: formazioni e risultato in tempo reale

ROMA - L'Olimpico di Roma è la cornice alla finalissima di Coppa Italia: benvenuti nella diretta di Lazio-Inter. I nerazzurri di Cristian Chivu, freschi vincitori dello Scudetto, puntano al 'Double' stagionale forti del successo per 3-0 ottenuto proprio sabato scorso in campionato contro i biancocelesti. Per la squadra di Maurizio Sarri, invece, il trofeo rappresenta l'unica via per riscattare un'annata difficile e conquistare un posto diretto nella prossima Europa League, superando le recenti contestazioni societarie che vedranno per l'occasione una tregua sugli spalti, in un match che rievoca la storica finale del 2000 vinta dai capitolini. Con la spinta di uno stadio gremito, la Lazio cercherà di ribaltare i pronostici, con la formazione meneghina capace d'imporsi in entrambi i confronti diretti svolti durante l'annata.
18:56
Finale di Coppa Italia: chi è favorito e il pronostico
All'Olimpico la replica della sfida di campionato andata in scena pochi giorni fa: adesso c'è in palio un trofeo. LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO
18:44
Lazio-Inter, com'è andata in campionato
Ecco come è andata in Serie A tra biancocelesti e nerazzurri.
18:35
Lautaro: "Dobbiamo aspettarci di tutto"
"E' una finale e c'è un trofeo in palio da alzare, dobbiamo aspettarci di tutto, ci sarà il pubblico e sarà una partita bellissima. Abbiamo la fame di vincere tutti i trofei, in ogni competizione vogliamo arrivare in fondo e ora possiamo giocare una nuova finale. La parola d'ordine nel nostro spogliatoio è vincere". Sono le parole di Lautaro Martinez, attaccante dell'inter, nella conferenza stampa che ha anticipato la finale di Coppa Italia.
18:22
Simonelli: "Coppa Italia? Il format è molto bello""Finale di Coppa Italia a Roma? A me che si giochi qui piace molto. Il format è molto bello. Vedete c'è un grande entusiasmo. È chiaro che la finale di Roma ha dei disagi che sono dati dai calendari internazionali. L'anno prossimo abbiamo la fortuna di non avere la concomitanza tra la finale della Coppa Italia e gli internazionali d'Italia. Sarà la settimana successiva, quindi questo ci agevolerà molto". Così il presidente della Serie A, Ezio Maria Simonelli, al termine dell’assemblea di Lega.
18:11
Le parole di Chivu alla vigilia
"Cosa servirà a livello mentale? Non avere l'ossessione, ci siamo meritati tutto fin qui e dobbiamo avere la stessa lucidità mantenuta fino ad ora. Sereni, col sorriso sulle labbra, entrando in campo per fare determinate cose ma con la voglia di divertirsi e senza perdere entusiasmo e umiltà" ha detto il tecnico dell'Inter alla vigilia della finale. LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO
18:00
I convocati di Sarri
Il tecnico della Lazio ha diramato la lista dei convocati in vista della finale di Coppa Italia. Portieri: Furlanetto, Giacomone, Motta; Difensori: Gigot, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli; Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Rovella, Taylor; Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Maldini, Noslin, Pedro, Ratkov, Zaccagni.
17:55
Le probabili formazioni
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Sarri.
INTER (3-5-2): J.Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Chivu.