Lazio-Inter, diretta finale Coppa Italia: formazioni e risultato in tempo reale

18:35

Lautaro: "Dobbiamo aspettarci di tutto"

"E' una finale e c'è un trofeo in palio da alzare, dobbiamo aspettarci di tutto, ci sarà il pubblico e sarà una partita bellissima. Abbiamo la fame di vincere tutti i trofei, in ogni competizione vogliamo arrivare in fondo e ora possiamo giocare una nuova finale. La parola d'ordine nel nostro spogliatoio è vincere". Sono le parole di Lautaro Martinez, attaccante dell'inter, nella conferenza stampa che ha anticipato la finale di Coppa Italia.

18:22

Simonelli: "Coppa Italia? Il format è molto bello"

18:11

Le parole di Chivu alla vigilia

"Finale di Coppa Italia a Roma? A me che si giochi qui piace molto. Il format è molto bello. Vedete c'è un grande entusiasmo. È chiaro che la finale di Roma ha dei disagi che sono dati dai calendari internazionali. L'anno prossimo abbiamo la fortuna di non avere la concomitanza tra la finale della Coppa Italia e gli internazionali d'Italia. Sarà la settimana successiva, quindi questo ci agevolerà molto". Così il presidente della Serie A, Ezio Maria Simonelli, al termine dell’assemblea di Lega.

"Cosa servirà a livello mentale? Non avere l'ossessione, ci siamo meritati tutto fin qui e dobbiamo avere la stessa lucidità mantenuta fino ad ora. Sereni, col sorriso sulle labbra, entrando in campo per fare determinate cose ma con la voglia di divertirsi e senza perdere entusiasmo e umiltà" ha detto il tecnico dell'Inter alla vigilia della finale. LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO

18:00

I convocati di Sarri

Il tecnico della Lazio ha diramato la lista dei convocati in vista della finale di Coppa Italia. Portieri: Furlanetto, Giacomone, Motta; Difensori: Gigot, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli; Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Rovella, Taylor; Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Maldini, Noslin, Pedro, Ratkov, Zaccagni.

17:55

Le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

INTER (3-5-2): J.Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Chivu.

Stadio Olimpico, Roma