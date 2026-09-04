Perché Inter-Napoli è già un esame difficile per Allegri

Da una parte i campioni d'Italia rafforzati dall'ultimo mercato di Ausilio e a punteggio pieno; dall'altra, i partenopei senza McTominay, Buongiorno, Marianucci e Giovane, con una vittoria e una sconfitta alle spalle. Aspettando l'Arsenal