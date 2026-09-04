Perché Inter-Napoli è già un esame difficile per Allegri

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Siamo appena alla terza di campionato, ma gli esami per Allegri cominciano già. Da una parte l'Inter, inglesizzata e rafforzata dall'ultimo mercato di Piero Ausilio, a punteggio pieno (4-1 al Monza, 1-0 al Cagliari); dall'altra il Napoli che h
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