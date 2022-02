Atalanta subito a lavoro verso l'Olympiakos: Zapata ancora a parte

BERGAMO - Smaltita la rabbia per quanto accaduto al Gewiss Stadium contro la Juventus, l'Atalanta è tornata subito a Zingonia per preparare la sfida di andata dei sedicesimi di Europa League. Nella sfida di giovedì contro l'Olympiacos, Gian Piero Gasperini difficilmente ritroverà qualcuno degli infortunati, visto che nella seduta mattutina del lunedì Zapata, Miranchuk e Palomino hanno svolto lavoro differenziato rispetto al resto del gruppo. I giocatori più impegnati nella partita di domenica sera si sono limitati ad un allenamento di scarico, mentre per tutti gli altri lavoro a pieno regime sul campo agli ordini del tecnico. Che ha poi dato il via libera ai giocatori fino alle 15 di martedì, quando tornerà a lavorare in vista della sfida ai greci.