L'Atalanta rompe il silenzio stampa: il commento sul sito ufficiale

"Giudicate voi". Due semplici parole per commentare quanto accaduto al Franchi di Firenze dopo la sfida contro la Fiorentina , vinta dai viola 1-0. Il caso che ha acceso la gara è stato il gol annullato a Ruslan Malinovsky per fuorigioco di Hans Hateboer , che avrebbe sancito il pareggio. Il club bergamasco si è rifiutato di rilasciare commenti a fine partita, ritirandosi in silenzio stampa. Poi però una considerazione è arrivata lo stesso, affidata al sito ufficiale della società.

Atalanta, il messaggio dopo la Fiorentina

Già in precedenza aveva rotto il silenzio Roberto Spagnolo, direttore operativo della Dea, che su Instagram aveva commentato con un altrettanto breve messaggio: "Non servono commenti", "E questa per chi non avesse capito... Segna lui!!!". Stavolta è la stessa società orobica a farsi carico della replica ufficiale. Alla grande scritta "Al 61' di Fiorentina-Atalanta. Giudicate voi" è allegato il fermo immagine del lancio di Pezzella che dà il via all'azione del gol di Malinovsky poi annullato.