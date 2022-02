Olympiakos-Atalanta, Martins: "Mi aspetto un arbitro giusto"

"All'andata ho commentato l'operato dell'arbitro al termine della partita, mi attendo un arbitro giusto". L'allenatore dell'Olympiakos, Pedro Martins, non usa giri di parole per analizzare il risultato dell'andata tra i greci e l'Atalanta di Gian Piero Gasperini (2-1 in favore degli orobici): al termine della gara di Bergamo, infatti, il tecnico portoghese non aveva accettato alcune decisioni del direttore di gara, lo svizzero Scharer. L'allenatore durante la conferenza stampa ha comunque sottolineato quel che chiede ai suoi ragazzi: "Dobbiamo dimostrare di reagire sul campo, dobbiamo essere più efficienti rispetto alla gara di Bergamo. Nel match di domani dobbiamo rimanere concentrati, sarà fondamentale per passare il turno. A Bergamo c'è stato un risultato negativo, domani però con i nostri tifosi possiamo giocare in maniera differente. L'unica cosa simile è che dobbiamo vincere per passare il turno, ma abbiamo bisogno di due gol in più. Poi è chiaro che sarà una gara molto differente, la reazione deve essere dimostrata sul campo, la chiave è essere più efficienti. Bisogna fare il massimo per battere un avversario come l'Atalanta. E comunque ci affideremo ai nostri tifosi che domani torneranno allo stadio".