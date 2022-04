Atalanta, Pagliuca rilancia: "Riaffermo il mio impegno nel club"

"Vogliamo anche il Chelsea"

Il suo gruppo (che detiene anche la maggioranza delle azioni dei Boston Celtics) aveva emesso oggi un comunicato per far sapere che entro giovedì presenterà un'offerta "sostanziale e credibile" per l'acquisto del Chelsea. "Ci aspettiamo - ha scritto Pagliuca - che soddisfi i requisiti e regolamenti della Premier League, del governo britannico e della Uefa, e ci impegniamo a onorare il nostro impegno per la credibilità e la buona tutela del Chelsea Football Club fin dal primo giorno". Ma questo non vuol dire che voglia disfarsi dell'Atalanta del cui Cda, proprio ieri, Pagliuca era formalmente entrato a far parte assieme al figlio Joseph Case.